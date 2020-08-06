Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 6-8 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана. Почти везде пройдут дожди c грозами, на западе и северо-западе сильные. Возможен шквал, выпадение града. Лишь на юго-востоке страны сохранится погода без осадков, а на севере и в центре Казахстана без осадков будет только в ближайшие сутки", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по республике усилится ветер, на юге, юго-востоке с пыльными бурями.

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