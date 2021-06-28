"Слепые" зоны в горах Алматы покроют связью

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - В Алматы создается безопасная инфраструктура для горного туризма. Об этом рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Туризм является одним из перспективных направлений в развитии Алматы является. Только за первый квартал инвестиции в отрасль составили 29,6 млрд тенге (рост на 2,6%), сообщил аким.

Так, по его словам, уже оцифрована тысяча километров горных пеших троп, протяженность благоустроенных троп довели до 500 километров. Дополнительно ведется благоустройство 172 километров горных маршрутов с созданием четырех кемпинг-зон и трех глэмпинг-зон.

Совместно с "Казахтелекомом" прорабатывается проект покрытия сотовой связью "слепых" зон в горах. Для улучшения информированности туристов будет установлено 10 интерактивных терминалов", - поделился Сагинтаев.

Кроме того, в этом году в горах Алматы планируется организовать вертолетную площадку, два контрольно-спасательных пункта, где будут круглосуточно дежурить 16 спасателей. Также будет построено 15 хижин на отдаленных участках с возможностью передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.





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