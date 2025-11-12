Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках

Рассказать друзьям

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Система маркировки лекарств, внедренная в 2024 году, помогла выявить случаи реализации бесплатных медикаментов в аптеках. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура начали проверки и обещают принять строгие меры к нарушителям. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.





Спикер напомнил о внедрении в 2024 году маркировка лекарственных средств с целью защиты от контрафактной продукции.





В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства совместно с Генеральной прокуратурой начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будет приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", - сказал вице министр.





По его словам, внедрение системы маркировки обеспечило повышение прозрачности оборота лекарственных средств, что в свою очередь положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. В текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.





Также в рамках пилота реализуется маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.



