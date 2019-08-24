Спад жары на западе, потепление на востоке и в центре Казахстана ожидается в выходные дни

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Спад жары на западе, повышение температуры на востоке и в центре Казахстана ожидается 24-26 августа, передает Kazakhstan Today.

С северных районов Европейской части России на Казахстан смещается циклон с атмосферными фронтами, с которыми в западных областях ожидаются дожди с грозами и долгожданный спад жары. Дневная температура воздуха после наблюдавшихся плюс 35-40 градусов понизится до 20-30 градусов", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу на ближайшие три дня, дожди с грозами, шквалистое усиление ветра ожидаются также местами в северных и северо-западных районах республики. Местами кратковременный дождь с грозой возможны и на юго-востоке Казахстана.

На остальной территории выходные дни предполагаются без осадков, в центре и на востоке ожидается повышение температуры воздуха днём до плюс 25-35 градусов", - проинформировали в "Казгидромете".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства