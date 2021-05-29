Сын чиновника заплатит штраф в 30 тыс. тенге за наезд на подростка

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Сын столичного чиновника из Министерства финансов, совершивший наезд на 16-летнего подростка, заплатит штраф, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту ДТП с участием несовершеннолетнего, 2004 года рождения, имевшего место 30 апреля по улице Туркестан, сообщаем, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у 16-летнего несовершеннолетнего телесных повреждений не обнаружено. Также от законного представителя несовершеннолетнего поступило письменное заявление о том, что по факту ДТП претензий к водителю они не имеют и от дальнейшего разбирательства отказываются", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 600 КоАП (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Штраф составил 10 МРП - 29 170 тенге, сообщает Kazpravda

Ранее ряд СМИ сообщил, что пользователь Facebook Сара Берсан рассказала, что стала свидетелем ДТП, когда 21-летний водитель на пешеходном переходе сбил подростка и скрылся с места происшествия.

Женщина также выяснила, что за рулем машины, сбившей подростка, был сын руководителя управления администрирования акцизов Комитета госдоходов Минфина РК Дамира Нургалиева.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства