Таможенное управление предупреждает о неофициальных продажах новых продуктов IPhone в Казахстане

Костанай. 30 октября. Kazakhstan Today - Управление таможенного контроля департамента госдоходов Костанайской области предупреждает, что продажа новых продуктов IPhone в Казахстане ведется в нарушение прав интеллектуальной собственности компании Apple, Inc.

"По информации представителя компании Apple, Inc, Казахстан не включен в список стран, где товары указанной компании IPhone 8, IPhone 8S и IPhone X будут официально продаваться в течение первого периода продаж после даты официального объявления", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ДГД, все действия по ввозу, продаже и другому распространению новых продуктов IPhone в Казахстан будут считаться нарушением прав интеллектуальной собственности компании Apple, Inc.

В Казахстане указанное нарушение регулируется главой 53 Кодекса "О таможенном деле в Республике Казахстан".

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