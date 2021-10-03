Токаев прокомментировал 30-летние полета Тохтара Аубакирова в космос

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НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Со дня исторического полета первого космонавта-казаха прошло 30 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву

Previous Next АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY. В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане. В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны. Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова. В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.

Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу в Казахстане

Фото: из открытых источников НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного европейского антициклона", - сообщает Казгидромет. На севере, северо-востоке Костанайской области утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер до 15-20 метров в секунду. В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер до 15-22 метров в секунду, утром на севере и в горных районах ожидается туман.

Отопительный сезон в Алматы начнется 2 октября