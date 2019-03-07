Удивите свою любимую женщину в Международный женский день великолепным ужином с LG NeoChef

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Компания LG представляет микроволновую печь LG NeoChef, с помощью которой можно легко приготовить великолепный ужин, передает Kazakhstan Today.





Филе судака на шпинатной подушке и ягодный крамбл на десерт - с LG NeoChef Ваш праздничный ужин станет достойным восхищения.

Лучший подарок женщине на 8 марта - это, конечно, Ваша любовь, забота и внимание. В этот день оградите ее от домашних забот - возьмите на себя уборку дома, мытье посуды и готовку. Если же Вы хотите создать для любимой настоящий праздник, то приготовьте ужин на 8 марта своими руками. А микроволновая печь LG NeoChef поможет Вам в этом.

В первую очередь, разморозьте в микроволновой печи LG NeoChef 200 граммов филе судака или любой рыбы. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру. В ёмкости смешайте сметану, оливковое масло, соль и перец. Оставьте немного соуса для подачи. Подержите судака в сметане 15 минут.

Пока судак маринуется, перейдем к десерту. Приготовить ягодный крамбл в микроволновке LG NeoChef под силу даже ребенку. Для этого перемешайте полкилограмма ягод с сахаром (70 граммов) и двумя столовыми ложками кукурузного крахмала. Распределите ягодную смесь в форме для микроволновой печи. Установите мощность 1000 Вт на 20 минут.

Дождитесь, пока ягодная смесь закипит. С внутренней LED-подсветкой в печи LG NeoChef Вы можете контролировать процесс приготовления блюда без открывания дверцы, что позволит сэкономить электроэнергию. Как только смесь загустеет, достаньте ее из печи. Сверху ягодную смесь посыпьте гранолой (300 граммов). Десерт готов, дайте ему охладиться.

Тем временем судак замариновался, заверните его в фольгу и выпекайте в стеклянной ёмкости в режиме "Инверторное приготовление" 15-20 минут. Высокая мощность LG NeoChef в 1000 Вт позволяет готовить любимые блюда за короткое время.

Теперь займитесь гарниром. Возьмите один большой пучок шпината. Листья очистите от стеблей, промойте и пожарьте на оливковом масле. Выдавите чеснок и перемешайте. На тарелку выложите шпинат, сверху - рыбу, полейте соусом и лимоном.

Блюда готовы, пора убрать за собой, помыть посуду и очистить микроволновку от остатков еды. Покрытие EasyClean позволит Вам чистить микроволновую печь LG NeoChef без агрессивных химикатов легко и просто.

Ни одна женщина не устоит перед ужином, заботливо приготовленным руками любимого мужчины. Романтический вечер будет полноценным, если Вы подарите дорогой женщине цветы. Не забудьте приготовить и подарок. Пусть Ваша дама сердца почувствует, насколько она любима и дорога!

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