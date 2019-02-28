Уличное освещение в Алматы на 30% будет заменено энергосберегающим

Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается обновление городской системы освещения и архитектурной подсветки знаковых исторических объектов, передает Kazakhstan Today.





В этом году только на реконструированных проспектах Абая, Аблай хана и Назарбаева ведется замена более 700 опор освещения с использованием светодиодных фонарей, снижающих потребление электроэнергии на 30% и отличающиеся высоким сроком службы. При этом все демонтированные опоры устанавливаются на 15 улицах Алатауского района, где ранее вообще отсутствовали линии наружного освещения. 195 опор уже перенесены на улицы Аксайская и Утемисова", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.





В целом до конца года в Алматы на энергосберегающее и светодиодное освещение будет заменено более 24 тысяч светильников, или 31,5%. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию еще 266 километров наружного освещения.





Кроме того, установлено новое освещение почти в 1400 отремонтированных алматинских дворах.





Параллельно продолжается установка архитектурной подсветки знаковых исторических объектов города. Новыми цветами накануне заиграли здание гостиницы "Казахстан" и входная арка Центрального парка культуры и отдыха.









В пресс-службе напомнили, что с целью формирования единого архитектурного стиля подсветки зданий, сооружений и ландшафта за последние два года в Алматы подсвечено порядка 130 объектов города. Среди них Дворец Республики, Монумент Независимости, Мемориал Славы, телебашня Кок-Тобе, ГАТОБ имени Абая, театры имени Ауэзова и Лермонтова, музеи Кастеева и народных инструментов имени Ыхласа, Центральная мечеть и Свято-Вознесенский кафедральный собор. При этом все проекты реализуются за счет внебюджетных средств.









Одним их ключевых направлений в новом послании главы государства является нацеленность на решение задач урбанистки и развитие городов. В Алматы с целью создания комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Заменено 300 километров арыков и более 800 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года доля нового общественного транспорта будет доведена до 80%", - уточнили в пресс-службе.









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