26.11.2023, 17:19 39741
Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье
Магнитная буря может оказать влияние на метеочувствительных людей
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Геомагнитное поле 26 ноября ожидается неустойчивое, 27 ноября - возможно слабо возмущенное, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российского института прикладной геофизики.
Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении службы.
По данным специалистов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
Уровень G2 говорит о том, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.
Вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х", - отмечается в сообщении.
Вспышки класса Х считаются самыми мощными вспышками на Солнце. Во время подобных вспышек на дневной стороне Земли уровень радиопомех экстремально сильный.
Напомним, в начале ноября жители Казахстана стали свидетелями "северного сияния", явления крайне редкого для нашего края. Ученые объяснили феномен высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
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26.11.2023, 17:50 38381
В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге
Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно
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Костанай. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Родина в Костанайской области жалуются на некачественный ремонт дорог, передает корреспондент агентства.
Когда здесь проходят грузовые машины, они задевают край дороги, и он уже начинает разрушаться. В трещины вода попадает и покрытие не выдерживает. Хорошее дело для людей сделали, но, если так и дальше пойдет, дороги надолго не хватит", - рассказал телеканалу "Хабар 24" житель поселка Родина.
По договору заасфальтировать улицы в поселке Родина подрядчик обещал в середине лета. Однако фактически объект до сих пор не сдан. Комиссия выявила многочисленные нарушения в работе.
В проекте не было даже благоустройства тротуаров, люди ходят прямо по проезжей части. Средний ремонт на 17 улицах поселка обошелся в 406 млн тенге. При этом подрядчик в график не уложился. На него подали в суд, чтобы признать недобросовестным. У технического надзора тоже есть претензии к проекту.
Нарушения были по укладке асфальта, асфальтовой смеси. Где-то был неправильный слой уложен, не столько, сколько нужно сантиметров в основании асфальта. Качество асфальта оставляло желать лучшего. Возле дорог они должны основание щебня уложить правильно, чтобы съезд машины был", - добавила исполняющий обязанности акима Родинского сельского округа Елена Реджепова.
26.11.2023, 09:25 50221
В Алмалинском районе Алматы часть потребителей осталась без энергоснабжения
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Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье утром в Алмалинском районе Алматы произошло плановое отключение электроэнергии, сообщает "Алатау жарык компаниясы".
По данным сайта компании, районы погашения: улицы Макатаева, Желтоксан, Айтеке би, Гоголя, Наурызбай батыра, Абылай хана, Панфилова, Казыбек би, Чайковского и Толе би.
Отмечается, что причиной отключения электроэнергии стала "замена оборудования/реконструкция" на РЭС-1 и РЭС-2. Ожидаемое время включения - 17.00.
Также сообщается, что 27 ноября на РЭС-7 будет произведено плановое отключение электроэнергии. В период с 9.00 до 17.00 без электроснабжения останутся жители микрорайона Аксай-2 Ауэзовского района, дома: 63, 67, 67/1, 53 - 54, 53а, 54а, 64а, 66а. Период отключения: с 9 утра до 17.00.
В субботу вечером сообщалось об аварийном отключении на РЭС-2, без электроснабжения остались улицы Толе би, Ауэзова, Курмангазы и проспект Гагарина.
Напомним, в конце октября в Астане произошло аварийное отключение электроснабжения на десяти подстанциях. В связи с этим регулировка дорожного движения на улицах города осуществляется сотрудниками полиции вручную. Авария повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где три ввода остались без электроэнергии.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре прошлого года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
В августе президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер.
24.11.2023, 11:50 125501
Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте Дополнено
Фото: Otyrar
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна четвертого этажа своего малолетнего племянника.
23 ноября поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 "Покушение на убийство", - сообщает телеканал Otyrar.
Мальчика с различными телесными повреждениями доставили в больницу.
40-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Дополнено 24.11.2023, 18.15
В управлении здравоохранения Туркестанской области рассказали о состоянии выброшенного из окна четвертого этажа ребенка.
Как сообщает Оtyrar.kz, он сейчас находится в областной детской больнице Туркестанской области. Ребенка госпитализировали в отделение общей реанимации. Оказана экстренная интенсивная помощь, собран консилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.
Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки. На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - добавили в управлении здравоохранения региона.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
24.11.2023, 11:20 128521
Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем
Фото: КГА
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские авиакомпании планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.
В частности, авиакомпания China Southern Airlines сообщила, что с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года, заявили в КГА.
В свою очередь авиакомпания Loong Airlines в декабре этого года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.
В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана - Ханчжоу, Астана - Ченду и Алматы - Ченду в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, авиакомпания Air Chinа сообщила, что рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана - Сиань - Пекин.
При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в город Сиане.
В целом в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам", - добавили в комитете.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
24.11.2023, 10:55 129601
Минтранспорта Казахстана планирует импортировать авиатопливо марки JET A-1 из Китая
Фото: freepik.com
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с аэропортами и авиакомпаниями по вопросам обеспечения авиатопливом субъектов гражданской авиации.
Производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребности страны в авиатопливе, поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 300 тысяч тонн из РФ. В связи с этим Минтранспорта прорабатывается диверсификация импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран", - отметили в ведомстве.
В ходе совещания с участием профильных государственных органов и организаций аэропорты страны доложились о готовности инфраструктуры к использованию JET A-1. По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.
PTC Holding - один из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава - сообщил, что пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн авиатоплива JET A-1.
По итогам совещания министр транспорта дал конкретные поручения субъектам отрасли и заинтересованным госорганам, подчеркнув при этом важность оперативных действий.
Напомним, ранее в КМГ рассказали, почему не производят авиатопливо.
24.11.2023, 10:24 131746
АФМ выявил ущерб на 67 млн тенге по трем котельным в Семее
Фото: Depositphotos
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Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 67 млн тенге ущерба по трем котельным в Семее выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай.
Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки", - проинформировали в АФМ.
В целом в городе функционирует 1 ТЭЦ, а также 17 котельных и 72 тепловых пункта.
Сообщается, что аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в городах Аягозе и Курчатове, где средний износ тепловых сетей составляет 53% и 35% соответственно.
Создана комиссия, куда вошли специалисты управления энергетики и ЖКХ, ДВГА, департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго, жилищной инспекции. По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование. В рамках уголовного дела начаты проверки 14 объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 млрд тенге", - уточнили в АФМ.
Отмечается, что после регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной поселка Шульбинск. В итоге защищены права более 1,3 тысячи абонентов теплоснабжения.
В результате принятых мер к системе отопления подключены 8 бюджетных организаций, 4 социальных объекта, 24 коммунальных предприятия. Таким образом, исключена возможная критическая ситуация, связанная с обеспечением теплоснабжения объектов жизнеобеспечения и населения пригорода", - отметили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
24.11.2023, 10:03 133131
В Алматы проверяют долгострои
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ноябре начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы, сообщает городское управление градостроительного контроля.
Проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей - горожан беспокоит состояние так называемых долгостроев, которые зачастую несут угрозу безопасности жизни ввиду износа. Особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что по результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу.
Согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта. То есть объект и территория, использованная для строительства, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций. И объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком (заказчиком) или уполномоченной им организацией. При этом ограждение площадки следует поддерживать в исправном состоянии, проходы и проезды на площадку должны быть закрыты", - уточнили в управлении.
Всего по городу располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, с 1988 года.
1. Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, улица Кожамкулова, 213.
Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".
Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.
2. Реконструкция зданий. Алмалинский район, улица Панфилова, 156.
Собственник: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.
3. Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, улица Амангельды, 52, угол улицы Толе би.
Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".
Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 году на уровне 9-го этажа.
4. Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, Абая - Тлендиева.
Заказчик: АО "Корпорация Куат".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году, с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.
5. Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, Масанчи - Жамбыла.
Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева".
Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 году на уровне 2-го этажа.
6. Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, Шарипова - Курмангазы.
Заказчик: Министерство здравоохранения РК.
Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году.
7. Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, Сатпаева, 29г.
Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").
Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.
8. Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, проспект Гагарина, 270.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2016 году на уровне 3-го этажа.
9. Строительство МЖК. Бостандыкский район, Тимирязева - Сейфуллина.
Заказчик: ТОО "Menessa".
Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.
10. Строительство МЖК. Медеуский район, Достык - Ньютона.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2005 году и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.
11. Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", проспект Достык.
Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.
12. Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский район, Аль-Фараби - Мендикулова.
Заказчик: АО "Серт".
Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.
13. Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский район, улица Горная, дорога на Медеу.
Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".
Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.
14. Строительство колледжа мирового уровня, 1-я очередь. Медеуский район, поселок Алатау, СЭЗ ПИТ.
Заказчик: АО "СПК "Алматы" (ранее некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор", Астана).
Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.
15. Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, улица Ибрагимова, 9.
Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель - ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".
Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.
16. Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.
Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.
17. Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, улица Красногорской, 52/1, 52а.
Заказчик: главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК.
Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и приостановлены в 2014 году на стадии отделочных работ.
В управлении градостроительного контроля Алматы отметили, что проведение проверок будет продолжено, о следующих этапах и результатах проверок будет сообщено дополнительно.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
23.11.2023, 15:42 146431
Аварии на теплосетях Экибастуза: суд огласил приговор
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября экибастузским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директора экибастузской теплоэлектроцентрали и директора экибастузских тепловых сетей по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия.
Согласно материалам суда, руководители энергообъектов не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы.
В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых, 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО "Экибастузтеплоэнерго", что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе", - сказано в сообщении экибастузского городского суда.
Суд назначил виновным наказание в виде ограничения свободы каждому на срок 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.
Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре прошлого года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
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