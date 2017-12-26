Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - На большей территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно снег, а также туман, метель, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра местами до 18-23, днем 15-20, местами 23-28, порывы более 30 метров в секунду. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28, местами более 30 метров в секунду, в Павлодарской области метель, сообщили в "Казгидромете".

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области порывы до 25 метров в секунду, местами метель. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

По данным синоптиков, в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской гололед. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области ожидается днем местами метель, усиление ветра местами до 15-20 меров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед.

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