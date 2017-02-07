В аэропорту Алматы задержаны семь рейсов, в том числе три международных

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В аэропорту Алматы задержаны семь рейсов, в том числе три международных07.02.2017
  • Фото: Yvision
Общество  10:19

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы задержаны семь рейсов, в том числе три международных, сообщила пресс-служба аэропорта.

По состоянию на 8.00 7 февраля задержаны следующие рейсы: Алматы - Усть-Каменогорск (метеоусловия в аэропорту назначения), Алматы - Костанай (перенос на 7 февраля по метеоусловиям Костаная), Алматы - Семей (позднее прибытие самолета), Алматы - Урумчи (перенос на 7 февраля по метеоусловиям Урумчи), Алматы - Кызылорда - Атырау (техническая причина), Алматы - Тегеран (перенос на 7 февраля, позднее прибытие самолета), Алматы - Москва (техническая причина), передает Kazakhstan Today.


Отменен рейс Алматы - Урумчи - Алматы. В настоящий момент в Алматы вертикальная видимость составляет 130 метров, горизонтальная 1200 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, добавили в пресс-службе.
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