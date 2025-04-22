21.04.2025, 08:04 53446
В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сегодня проведут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе городского штаба по борьбе с терроризмом.
21 апреля текущего года на территории международного аэропорта Алматы, расположенного по адресу: улица Майлина, 2, с 09.00 до 17.00 пройдут плановые антитеррористические учения. Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено", - проинформировали в штабе.
Отмечается, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации. Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-летия Победы изменилось расписание авиарейсов.
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21.04.2025, 17:14 31936
В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена интернет-платформа "Батырларға тағзым" для поиска и объединения ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
Проект "Батырларға тағзым" создан специально для сохранения памяти о наших соотечественниках, внесших вклад в Великую Отечественную войну, это наша общая история и долг, это наш вклад в войну", - заявили администраторы платформы.
По данным акимата, интернет-платформа позволяет публиковать новую информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, а также находить информацию о героях.
Для участия вы можете опубликовать историю, фотографии и малоизвестные факты о ветеране, участвовавшем в Великой Отечественной войне, а также информацию о его документах, полученных наградах и местах, где он воевал", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны.
21.04.2025, 16:48 33426
Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в Твери на 23-м заседании Комиссии по сотрудничеству между советом федерации федерального собрания РФ и сенатом парламента Республики Казахстан.
Глава Роскосмоса отметил необходимость сохранить этот объект для будущих поколений.
Совместно с казахстанскими коллегами планируем реализовать инициативу по созданию на основе Гагаринского старта музейного комплекса и включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Баканов.
Также глава госкорпорации обратил внимание на развитие космического туризма. Увидеть пилотируемый пуск вживую 8 апреля приехало рекордное количество человек - около 3000. Посещение Гагаринского старта входит в туристическую программу.
20.04.2025, 09:19 100266
Праздник Воскресения Христова отмечают в Казахстане
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Христиане Казахстана сегодня празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху.
В этом году дата праздника совпала для западной и восточной ветвей христианства. Пасху отмечают католики, протестанты и православные.
Вчера в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, а сегодня ночью во всех православных храмах Казахстана прошли праздничные пасхальные богослужения.
Ночью спецборт доставил лампаду с Благодатным огнем в Алматы, сообщает Агентство православных новостей.
Из аэропорта огонь отвезли в Никольский собор, затем его разошлют во многие регионы Казахстана, в том числе в Астану, в Усть-Каменогорск, Павлодар и Шымкент. Сегодня, в 17.00 огонь привезут в Вознесенский кафедральный собор Алматы. В течение недели все верующие смогут возжечь свои свечи от этого пламени.
С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
20.04.2025, 09:01 102016
Президент поздравил казахстанцев с праздником Светлой Пасхи
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Светлой Пасхи.
Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день", - говорится в поздравлении главы государства.
Президент отметил, что пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.
Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!", - написал глава государства.
Он пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.
Напомним, вчера в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.
19.04.2025, 19:14 122971
Минздрав проводит внеплановую проверку школьных столовых в Мангистауской области
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Актау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.
От Министерства здравоохранения в состав межведомственной рабочей группы включены 7 специалистов из департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК.
Напомним, что по факту последнего группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях.
18.04.2025, 16:35 160791
Каждый ребенок имеет право на уважение - в Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана отреагировали на скандал вокруг видео с участием мальчика, которое опубликовал один из казахстанских блогеров, передает корреспондент агентства.
В социальных сетях распространилось видеообращение матери ребенка, чьи права были нарушены в интернете. Речь идет о видеозаписи с участием несовершеннолетнего, опубликованной одним из популярных блогеров. Незамедлительно комитетом приняты меры реагирования. В частности, с матерью ребенка лично связалась председатель комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической. В случае начала судебных разбирательств комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка", - заявили в пресс-службе.
В комитете напомнили, что использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя.
Согласно закону "О персональных данных и их защите", изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством РК. Комитет обращает внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка. Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность - и в реальной жизни, и в цифровой среде", - добавили в ведомстве.
Ранее мама мальчика на своей странице в Сети заявила, что в 2024 году блогер-миллионник для рекламы сети своих кафе сняла мальчика на видео без ее разрешения и наложила на его слова о любимой еде "пицца" другое нецензурное слово.
Сейчас дети очень жестокие. Из-за буллинга в нашей стране, к сожалению, случаются и суициды. Бывают разные тяжелые последствия. И прежде чем выкладывать что-либо в сеть, касающееся детей, нужно хорошо подумать дважды", - сообщила мама мальчика.
Ранее сообщалось, что антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана.
17.04.2025, 17:10 194266
Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями столицы озвучил стоимость проезда на LRT, передает корреспондент агентства.
Проектные цены были в районе от 100 до 200 тенге, пока в этих параметрах и остаются. Мы планируем до конца года полностью завершить строительство дороги, полностью с озеленением, благоустройством, пешеходными тротуарами, с освещением и так далее", - цитирует zakon.kz Жениса Касымбека.
Аким заявил, что точную цену проезда на LRT еще не определили, сообщает tengrinews.kz.
Напомним, в Астане в сентябре начнут тестовую эксплуатацию LRT.
17.04.2025, 12:04 182476
Казахстанцы стали меньше ходить в библиотеки и тратить деньги на книги
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уменьшился объем услуг по изданию книг и газет, также на 7% сократилось количество посетителей библиотек, сообщает Finprom.
В четвертом квартале 2024 года в РК в сфере издательской деятельности было оказано услуг на 75,3 млрд тенге - на 7,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Однако ИФО составил 94,6%, что означает уменьшение реального объема оказанных услуг на 5,4%. В разрезе направлений наибольшее сокращение наблюдалось в сегменте издания книг: на 17,5% за год, до 13,8 млрд тенге. Объем услуг по изданию газет уменьшился на 5%, составив 22,4 млрд тенге. В то же время ряд направлений показал рост: объем услуг по изданию справочников увеличился на 12,3%, до 1,3 млрд тенге, а объем услуг по изданию журналов и периодических публикаций - на 47,4%, до 8,5 млрд тенге", - говорится в исследовании.
На 6,9% вырос объем услуг по изданию компьютерных игр, достигнув 6,5 млрд тенге. Наиболее существенный рост показало направление по изданию прочего программного обеспечения: плюс сразу 68%, до 12 млрд тенге.
На 2,7% сократились и расходы казахстанских семей на газеты, книги и канцелярские товары, составив в среднем 1,5 тыс. тенге на домохозяйство.
Больше всего на эти товары тратят жители Алматы: в среднем 2,3 тыс. тенге на семью в квартал. Следом идут Астана (2,2 тыс. тенге), а также Кызылординская (2 тыс. тенге ), Карагандинская (1,8 тыс. тенге) и Актюбинская (1,7 тыс. тенге) области. Наименьшие расходы в секторе были зафиксированы в Шымкенте (всего 239 тенге), а также в Мангистауской (505 тенге) и Туркестанской (638 тенге) областях.
При этом цены на книги и канцелярские товары растут. За март текущего года они выросли на 2,4%. В том числе книги подорожали на 1,9%, канцелярские товары - на 2,8%.
Исследователи также отмечают снижение читательской активности.
В Казахстане, по последним данным на начало 2024 года, функционировали 3,9 тыс. библиотек и 1,1 тыс. пунктов выдачи литературы. Несмотря на то, что их общее количество за год увеличилось на 0,2% и на 5,9% соответственно, численность пользователей сократилась на 7,1%, до 5,7 млн человек, включая 1,7 млн детей. При этом посещаемость библиотек, напротив, выросла на 2,8%, до 52,7 млн посещений", - отмечают авторы материала.
Они также отметили, что общий фонд материалов библиотек тоже уменьшился, хоть и незначительно.
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