В акимате столицы назвали условия бесплатного проезда несовершеннолетних в общественном транспорте

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили, что для бесплатного проезда несовершеннолетних в общественном транспорте необходимо соблюсти несколько условий, в частности, получить транспортную карту, передает Kazakhstan Today.

Непременное условие для бесплатного проезда несовершеннолетних - валидация, подчеркнули в акимате.

Таким образом столичная транспортная компания получает корреспонденцию поездок, что является ключевым элементом при построении правильной маршрутной сети", - объяснили в пресс-службе.

Также отмечается, что детям до семи лет именная карта не требуется.

Если у школьника она уже есть, нет необходимости ее менять. Именные транспортные карты для детей до 16 лет оформляются родителями в центральной кассе по улице Кошкарбаева, 50/1. Дети старше 16 лет при наличии удостоверения личности могут обратиться самостоятельно. При себе необходимо иметь удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребенка/удостоверение личности (детям старше 16 лет), справку с места учебы и одну фотографию 3х4. Если у ребенка нет транспортной карты или он забыл ее дома, то другой документ, удостоверяющий его личность, недействителен. В данном случае придется оплатить проезд наличными: детям до 15 лет - 90 тенге, старше - 180 тенге", - уточнили в акимате.

Согласно закону, каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому перевозчики предоставляют бесплатный проезд только детям до 18 лет, прописанным или проживающим в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS).

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