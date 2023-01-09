В Актобе более 20 многоэтажных домов остались без тепла Дополнено
Актобе. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ряда многоэтажных домов в Актобе из-за аварии остались без отопления в морозы.
Жители Актобе рассказали, что отопление отключили вечером 7 января. Службы сообщили, что аварию устраняют, проводятся работы. За ночь температура воздуха снизилась до 26 градусов мороза, сообщает региональное издание "Диапазон".
В АО "Aqtobe su-energy group" объяснили, что ограничение подачи горячей воды связано с повреждением запорной арматуры по пр. Абулхаир хана, 84, и срочной необходимостью ее замены.
Горячей воды и тепла не будет в домах по следующим адресам:
пр. Абулхаир хана, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
ул. М.Оспанова, 52, 52/2, 54а, 54б, 54/1, 54/2, 57;
ул. Алдиярова, 2, 6;
ул. Г. Жубановой, 50.
Специалисты нашего предприятия приступили к работе в теплокамере. После их завершения подача горячей воды и тепла будет возобновлена в штатном режиме. Информацию о ходе проведения восстановительных мероприятий можно уточнить в круглосуточной аварийно-диспетчерской службе по телефонам: 54-19-19, 56-36-87", - ответили в АО "Aqtobe su-energy group".
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП. Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Дополнено 07.01.2023, 15.30
Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев сообщил о подаче теплоснабжения в полном объеме во все дома.
Необходимо отметить, что, учитывая погодные условия, на предприятиях и организациях жизнеобеспечения города Актобе приведены в повышенную готовность вспомогательные аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях", - написал Байтанаев в Facebook.
По его словам, функционирование основных источников тепло-, электро-, водоснабжения и газоснабжения, а также тепловых сетей города Актобе осуществляется в штатном режиме и находится на постоянном контроле местных властей.