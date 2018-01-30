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В Алматы началась подача тепла в жилые дома в микрорайоне Таугуль30.01.2018
Общество  13:08

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматы началась подача тепла в жилые дома в микрорайоне Таугуль, прерванная из-за аварии на тепломагистрали, передает Kazakhstan Today.

"Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения в микрорайоне Таугуль, расположенном на территории Ауэзовского района Алматы, полностью завершены. Сейчас идет запуск теплотрассы и заполнение ее теплоносителем. В ближайшие часы люди почувствуют в своих квартирах тепло", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как пояснили коммунальщики, последствия порыва, произошедшего утром минувшего понедельника на теплосети, проходящей по территории микрорайона Таугуль вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова, аварийные бригады ТОО "Алматинские тепловые сети" ликвидировали всю минувшую ночь.

Время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый.

Напомним, в связи с повреждением на магистральном трубопроводе (диаметром 500 миллиметров) в мороз от системы теплоснабжения были отключены потребители в контуре улиц: Навои - Жандосова - Берегового - Рыскулбекова.

Стоит отметить, что из-за аномальных морозов в домах многих жителей города возникли проблемы с отоплением и водой.

Сильные морозы в Алматы начались на прошлой неделе. ДЧС города распространял сообщение о том, что в период 24-29 января в Алматы ожидается понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза.

В связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах города несколько раз отменяли занятия для учеников.
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