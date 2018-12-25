Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы с 15 января снизят среднюю скорость на Аль-Фараби, Саина и ВОАД, передает Kazakhstan Today.

"В целях снижения уровня смертности на дорогах, с 15 января 2019 года на Аль-Фараби, Саина и ВОАД средняя скорость будет снижена с 80 до 60 километров в час", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В департаменте, опираясь на мировой опыт, отметили, что снижение скоростного режима на дорогах Нью-Йорка, Лондона и других мировых мегаполисов сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных в мире как для пешеходов, так и для автомобилистов.

"С начала года в Алматы зарегистрировано 4203 ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 километров в час, что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП с января 2018 года в Алматы погиб 121 человек. То есть, каждые три дня на дорогах Алматы погибает 1 человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

По ее словам, мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости - один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. По данным ВОЗ, средняя скорость, увеличенная лишь на 5%, в свою очередь способствует росту ДТП с травматичным исходом на 10% и на 20% с летальным.

"Согласно анализу ряда экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 километров в час на примере проспекта Аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на 2 минуты. Если эти 2 минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованны", - подчеркнула Азирбек.

Она также проинформировала, что в целом в городе будет предпринят ряд других мер по успокоению трафика, в том числе создание островков безопасности на пешеходных переходах и сужение отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

Среди успешно реализованных мер по успокоению трафика и обеспечению безопасности на дорогах в департаменте полиции отметили запуск линии БРТ. Проект позволил не только в разы ускорить движение общественного транспорта, но и снизить количество ДТП на участках дорог с выделенными линиями. Только за последние 3 месяца на улице Тимирязева количество ДТП снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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