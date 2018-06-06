medicina_www.inform.kzАлматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Медики выявили в Алматы 96 очагов распространения менингококковой инфекции, однако большая часть из них определена как домашняя, передает Kazakhstan Today.

В местах наибольшего скопления людей, таких как аэропорт и метрополитен, усилен медицинский контроль. Медики зарегистрировали 48 случаев с подозрением на менингит, 41 диагноз подтвержден, сообщает телеканал " Алматы ".

По его информации, в Алматы обследовано 3 600 человек, менее чем у половины - результат отрицательный, 955 - еще проходят диагностику. 10 пациентов оказались носителями опасного вируса. Все контактные сейчас проходят антибиотиковую профилактику.

"Шесть летальных случаев на сегодняшний день у нас связаны с несвоевременным обращением за медицинской помощью, где-то на восьмые сутки, кто-то на четвертые сутки, кто-то на вторые сутки, также имеет место быть особенно по двум детским летальным случаям консультации и посещение частных медицинских клиник, где не была проведена своевременная диагностика, див диагностика с другими заболеваниями, также некачественная, недооценка состояния этих детей, что, к сожалению, привело к тому, что дети поступили в стационар уже практически в шоковом состоянии и на спасение их жизней оставалось буквально несколько часов", - сказала руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

Все погибшие, как пояснили медики, были заражены бактериальной формой штамма А. Это самый агрессивный вид менингита и чаще всего встречается в Африке. По словам врачей, около 500 детей ежедневно обращаются в детскую инфекционную больницу с похожими на менингит симптомами.

"Создан соответствующий штаб, в инфекционных больницах достаточное количество коек, в частности в детской инфекционной больнице у нас 360 коек у нас развернуто, во взрослой инфекционной больнице 190 коек, дополнительно развернули 30 коек в детской городской клинической больнице, скорая помощь также работает, было 177 бригад в обычные дни, сегодня работают 188 бригад", - сказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов.

Сейчас в инфекционных больницах лечатся 30 пациентов, 6 из них - дети. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 1 ребенок с острой формой менингококковой инфекции.

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