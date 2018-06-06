Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 июня 2018
  • 22
  • :
  • 04
Новости регионов
26º Переменная облачность
днем 32º    ночью 26º
17:00
.
Aнонс

В Алматинской области на время проведения ЕНТ усилят медконтроль06.06.2018
Общество  10:12

Талдыкорган. 6 июня. Kazakhstan Today - Медицинский контроль вовремя проведения ЕНТ планируют усилить в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

"В связи со сложившейся эпидситуацией менингита переносить сроки единого национального тестирования мы, конечно, не можем, но профилактические работы будем усиливать", - сказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Ергали Сыдыманов на брифинге региональной службы коммуникаций.


По его словам, на местах 4-часового экзамена, будут дежурить медицинские работники и сотрудники департамента.

"Даже сейчас мы рекомендуем всем носить защитные маски, особенно в местах скопления народа. А экзаменационные помещения периодически будут проветриваться", - сказал Сыдымов.

Напомним, недавно в Талдыкоргане скончался 17-летний студент медицинского колледжа, у которого подозревают менингококковую инфекцию. Это уже четвертый случай в регионе. Ранее от заболевания с молниеносным характером скончались двое взрослых и двухлетний ребенок.

Медики усиливают меры профилактики и просят жителей соблюдать меры безопасности - хорошо проветривать помещения и не посещать мест с большим количеством людей.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с менингитом в области было принято решение о переносе начала деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей на 18 июня 2018 года.
Просмотров: 4805
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
06.06.2018   19:16
В Мангистауской области за взятку в размере 1 млн тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы
06.06.2018   18:16
В Астане врачи подтвердили менингококковую инфекцию у двухлетнего ребенка
06.06.2018   17:27
Фото: travelbank.kz
С Байконура стартовала ракета-носитель с ТПК "Союз-МС-09"
06.06.2018   17:07
Меры профилактики и борьбы с менингококковой инфекцией обсудили в Алматинской области
06.06.2018   16:14
Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Костанайской областях
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today