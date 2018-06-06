Талдыкорган. 6 июня. Kazakhstan Today - Медицинский контроль вовремя проведения ЕНТ планируют усилить в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
"В связи со сложившейся эпидситуацией менингита переносить сроки единого национального тестирования мы, конечно, не можем, но профилактические работы будем усиливать", - сказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Ергали Сыдыманов на брифинге региональной службы коммуникаций.
По его словам, на местах 4-часового экзамена, будут дежурить медицинские работники и сотрудники департамента.
"Даже сейчас мы рекомендуем всем носить защитные маски, особенно в местах скопления народа. А экзаменационные помещения периодически будут проветриваться", - сказал Сыдымов.
Напомним, недавно в Талдыкоргане скончался 17-летний студент медицинского колледжа, у которого подозревают менингококковую инфекцию. Это уже четвертый случай в регионе. Ранее от заболевания с молниеносным характером скончались двое взрослых и двухлетний ребенок.
Медики усиливают меры профилактики и просят жителей соблюдать меры безопасности - хорошо проветривать помещения и не посещать мест с большим количеством людей.
Как сообщалось ранее, из-за ситуации с менингитом в области было принято решение о переносе начала деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей на 18 июня 2018 года.
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