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В Алматинской области прервали несанкционированный марафон

12.04.2021 4564
ТАЛДЫКОРГАН. 12 АПРЕЛЯ - Полицейские прервали марафон на 21 км в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в минувшие выходные сотрудники полиции Енбекшиказахского района совместно с местными компетентными органами прервали соревнования по бегу. Мониторинговая группа прибыла в самый разгар марафона на 21 километр. В отношении организаторов был составлен протокол. 
 

Несколько жителей района организовали бег на 21 километр в различных категориях. Прибыли и гости из ближайших городов. Данное мероприятие было организовано без согласования с соответствующими инстанциями. В связи с ограничительными мерами, спортивные соревнования были приостановлены", - сообщил заместитель начальника Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

 
Напомним, в Коксуском районе Алматинской области выставили блокпосты.
 

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