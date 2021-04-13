В Алматинской области прервали несанкционированный марафон

ТАЛДЫКОРГАН. 12 АПРЕЛЯ - Полицейские прервали марафон на 21 км в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в минувшие выходные сотрудники полиции Енбекшиказахского района совместно с местными компетентными органами прервали соревнования по бегу. Мониторинговая группа прибыла в самый разгар марафона на 21 километр. В отношении организаторов был составлен протокол.

Несколько жителей района организовали бег на 21 километр в различных категориях. Прибыли и гости из ближайших городов. Данное мероприятие было организовано без согласования с соответствующими инстанциями. В связи с ограничительными мерами, спортивные соревнования были приостановлены", - сообщил заместитель начальника Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

Напомним , в Коксуском районе Алматинской области выставили блокпосты.

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