В одном из районов Алматинской области выставили блокпосты

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ТАЛДЫКОРГАН. 12 АПРЕЛЯ - В Коксуском районе Алматинской области выставили блокпосты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, согласно постановлению главного санитарного врача Коксуского района на всех въездах и выездах сельских округов установлены дневные посты. С 8.00 до 22.00 тут дежурят полицейские и представители местных исполнительных органов. Блокпосты пока выставлены для профилактического характера. На сегодня проверяются только приезжие из соседних областей.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Коксуском районе Алматинской области выставили блокпосты на въездах с сельских округов. Передвижение по району не ограничат, под контроль возьмут лишь людей, пересекающих блокпосты с других регионов. По словам специалистов, это вынужденная мера", - резюмировал начальник Коксуского РОП Рамиль Гимадиев.
Напомним, в апреле текущего года в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации.
По состоянию на 23.59 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 271 809 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 271 809 случаев, из них в Алматинской области - 16 872 (+283).
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