Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 18 мая возобновят работу платные парковки, передает Kazakhstan Today.

С 18 мая возобновляют работу платные парковки тротуарного типа. Дата возобновления работы площадочных парковок будет определена в скором времени", - сообщает AParking в Facebook .

Отмечается, что все абонементы и резидентские соглашения будут автоматически продлены на весь период длительности нерабочего режима.

Все паркоматы будут регулярно проходить санитарную обработку. Рекомендуется производить оплату в перчатках и соблюдать дистанцию в случае использования паркомата несколькими автовладельцами.

Наилучший способ оплаты на текущий момент - безналичные платежи. Используйте мобильное приложение "Парковки Алматы" (доступно для iOS и Android) или проводите оплату через мобильный банкинг", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что офис компании все еще закрыт и не принимает посетителей.

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