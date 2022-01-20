В Алматы общественный транспорт вернулся к обычному графику работы

В связи с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы, с 19 января текущего года движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме - с 06.00 до 23.00, метрополитена - с 06.00 до 00.00", - сообщили в транспортном холдинге Алматы.
Напомним: 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершился режим ЧП и комендантский час.
Вместе с тем в комендатуре Алматы напоминают, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности. В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
При критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.
В комендатуре просят отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщим дополнительно.