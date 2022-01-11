В Алматы перекупщики подняли цену на хлеб с 80 до 380 тенге

АЛМАТЫ. 9 ЯНВАРЯ - В Алматы перекупщики продавали хлеб по 300-380 тенге, сообщает " Хабар 24 ", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В мегаполисе на сегодня не хватает социального хлеба. В первые дни чрезвычайного положения не был организован подвоз и доставка социального хлеба в торговые точки. Люди не могли найти в магазинах хлеб. В эти дни зафиксировали и факты необоснованного повышения цен. Некоторые перекупщики хлеба, продавали его по 300-380 тенге, в то время, как цена булки - 80 тенге.

При этом, по информации телеканала "Хабар 24", основной производитель "Аксай нан" снизил объёмы производства в два раза. Приостановлена и доставка хлеба в супермаркеты. Владельцы минимаркетов сами приезжают в заводской магазин.

Как сообщил сегодня на брифинге руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин, проблема нехватки социального хлеба в городе решится в течение 3-4 дней. Завтра возобновит свою работу ещё один хлебозавод. А позже подключатся и остальные пекарни.

Стоит отметить, что причина, по которой было снижено производство хлеба не указывается. В тоже время, хлебозаводы, как стратегические объекты, должны были обеспечить полный объем производства и бесперебойную работу. В том числе с привлечением всех необходимых средств для обеспечения производства.