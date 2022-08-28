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В Алматы пересмотрят застройку квартала в Алмалинском районе

26.08.2022, 13:22 30296
АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Акимат Алматы не давал разрешения на застройку в районе завода имени Кирова. Об этом было заявлено в ходе встречи акима города Ерболата Досаева с жителями Алмалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рядом с ними ближе к Сейфуллина еще два застройщика зашли. Мы сейчас в комплексе весь этот квартал - ниже завода имени Кирова, выше Райымбека, Муратбаева и Сейфуллина с генпланом пересматриваем, чтобы завтра не было заторов. Там еще частный сектор. Мы разрешение на строительство не давали", - заявил заместитель акима Алматы Мухит Азербаев.

 
В свою очередь Ерболат Досаев заявил, что прокуратура проверит данную стройку.
 

Для того чтобы в этом городе что-нибудь построить, мне сначала надо купить участок. Город официально заявляет: разрешительные бумаги не давали. Вам только что сказали, весь квартал по генплану пересмотрят. Между тем нынешние требования, которые в свое время были приняты благодаря строительным компаниям в целях либерализации, не позволяют даже зайти на стройку с проверкой", - сказал глава мегаполиса.


Напомним, прокуратура выявила нарушения в строительстве крупного жилого комплекса в Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.   

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 

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От +37 до -2: штормовое предупреждение объявили в девяти областях

27.08.2022, 21:23 2896
От +37 до -2: штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Абайской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 августа на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 августа по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 28 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градуса. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 августа ночью на севере, днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
28 августа ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
28-30 августа на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
28 августа ночью на севере, в центре, днем на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, в центре, юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
28 августа ночью на востоке, днем в центре, на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов.
 

Акимат Алматы: программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души"

27.08.2022, 20:51 3931
Акимат Алматы: программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души"
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - В акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам анализа информационной системы по подушевому нормативному финансированию государственного спортивного и творческого заказов Art Sport выявлен ряд технических и системных проблем платформы", - прокомментировал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

 
Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены, в связи с чем в начале года акимат уведомлял об этом, но проблемы работы платформы остаются и по сей день.
 
В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известили акимат о том, что закрывают доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не были произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключения договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации в части интеграции с государственными базами данных и отсутствием входа по ЭЦП.
 

В связи с этим для рационального использования бюджетных средств, ориентированных на детей, семьи которых в действительности нуждаются в государственной поддержке, акиматом Алматы ведутся переговоры (с представителями. - Прим. ред.) других аналогичных программ, которые в большей степени соответствуют требованиям", - сказал заместитель акима Арман Кырыкбаев.

 
Проблемные моменты в том числе связаны и с неисправным функционированием электронной платформы artsport.edu.kz, которая не защищена от фальсификации данных и не предоставляет функционал для автоматизации процессов подушевого финансирования. Имеется в виду следующее.
 
Допускается регистрация несуществующих людей из-за отсутствия интеграции платформы artsport.edu.kz с государственными базами данных, так как платформа сама не является информационной системой (например, можно зарегистрировать человека, при этом вместо ИИН указать любой набор цифр, а также вместо Ф.И.О. тоже можно указать любые данные).
 
Не формируется очередь на посещение секций и кружков после выдачи предельной нормы ваучеров. Отсутствует автозаполнение освободившихся мест в секциях и кружках детьми, стоящими в очереди (например, в спортивной секции занимаются 100 детей, один из них выбыл из секции по причине переезда, и на его место не может записаться другой ребенок).
 
Отсутствует подтверждение табеля законным представителем ребенка, отсутствуют требования применения ЭЦП (например, любой человек, зная логин и пароль родителей, может самостоятельно подтверждать факт их посещения).
 
Большинство нуждающихся детей в Алматы не имеют возможности бесплатного доступа к творческим кружкам и спортивным секциям, так как в НПА не определены критерии отбора действительно нуждающихся детей (справочно: в городе Алматы проживают 383 тысячи детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, из них более 150 тысяч детей и подростков являются представителями социально уязвимых слоев населения или детьми из семей, не имеющих средств для посещения спортивных секций и творческих кружков).
 
С учетом процессных сложностей на платформе ArtSport выявлен ряд следующих проблем:
 
  • поскольку в информационной системе (ИС) собираются персональные данные граждан, ИС должна функционировать в промышленной эксплуатации и иметь соответствующие сертификации по обеспечению информационной безопасности. На текущий момент у ИС ArtSport отсутствует акт ввода в опытную эксплуатацию;
  • ИС ArtSport должна подключиться к ряду сервисов на Smart Bridge, чтобы уменьшить бумажный документооборот (сбор подтверждающих документов на детей и их родителей), и получать согласие субъекта данных на обработку его персональных данных и его детей через токен согласия (через СМС). Для исполнения данного пункта ИС ArtSport необходимо прохождение сертификации ГТС;
  • все пользователи должны идентифицироваться с помощью ключа ЭЦП при каждом обращении к системе;
  • для обеспечения скорости отклика ИС на запросы пользователей города Алматы серверы ArtSport должны располагаться в сертифицированном центре обработки данных.
 

С учетом вышеизложенного платформа ArtSport требует серьезных доработок и не пригодна для промышленной эксплуатации", - заявили в акимате.

 
Напомним, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с мая 2021 года в стране заработал проект по подушевому финансированию спортивных и творческих секций для детей. Но проект забуксовал еще на старте: к указанному сроку министр культуры и спорта Актоты Раимкулова не смогла запустить специализированный портал для нужд программы.
 
Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz, благодаря чему каждый ребенок получил возможность выбрать себе секцию в удобном месте, чтобы посещать занятия. Но Алабугин старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.
 
Программа "АртСпорт" работает больше года, но при этом сопровождается постоянными скандалами. К примеру, из-за проблем с функционированием единой электронной платформы появилась возможность записывать несуществующих людей в секции, из-за чего возникли огромные переплаты, а в некоторых регионах встал вопрос о прекращении финансирования проекта.
 
Кроме того, Антикоррупционная служба Шымкента проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт".
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 

Минсельхоз внес изменения в продуктовую соцкорзину

27.08.2022, 15:23 8876
Минсельхоз внес изменения в продуктовую соцкорзину
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства РК внесло изменения в продуктовую социальную корзину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне социально значимых товаров яйца предлагается заменить на более мелкие. Соответствующие поправки в постановление "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров" опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. 
 

Цена на яйцо куриное категория С2 в перечне СЗПТ дешевле, чем категории С1, поэтому в социальной корзине должно быть яйцо С2. Категория С1 и С2 отличаются только весом, в то время как энергетическая и пищевая ценности яиц обеих категорий одинаковая", - говорится в сравнительной таблице к документу. 

 
Доля объемов производства яйца С2 позволяет закрыть потребность социальным слоям населения, подчеркивается в постановлении. 
 
Ранее Нацбанк сообщил, что в Казахстане ускорился рост цен на хлеб, крупы, молочную продукцию и яйца. 
 

Первоклассникам будут ставить прививки от туберкулеза в Алматинской и Жетысуской областях

27.08.2022, 15:12 9401
ТАЛДЫКОРГАН. 27 АВГУСТА - Во всех школах Алматинской и Жетысуской областей проведут ревакцинацию первоклассников против туберкулеза в связи с ростом заболеваемости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С начала сентября текущего года во всех школах областей проведут ревакцинацию учащихся первых классов против туберкулеза. До привития вакциной БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена) ставится проба Манту. Многие считают реакцию Манту прививкой, но это не прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая выявить готовность иммунитета к туберкулезу и раннее выявление заболевания у ребенка. Проба Манту проводится туберкулином, туберкулин-аллерген не вызывает заболевание", - сообщили в пресс-службе ДСЭК. 

 
В департаменте сообщили, что за последние полгода заболеваемость в сравнении с прошлым годом увеличилась на 22,7%. 
 
В сентябре в Алматинской и Жетысуской областях Манту поставят 46 123 учащимся первых классов.
 

Горячая линия для сообщений о нарушениях на АЗС запущена в Казахстане

27.08.2022, 11:27 13311
Горячая линия для сообщений о нарушениях на АЗС запущена в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министерство энергетики Республики Казахстан и крупные сети АЗС запустили горячую линию для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.
 
Call-center: 
 
Городской: +7 (7172) 78-69-55         
 
Мобильный: +7 (708) 812-02-31
 
Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31
 

Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны", - пояснили в пресс-службе Минэнерго. 

 
За горячей линией закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения. 
 
После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы. 
 

Для исключения домыслов и кривотолков призываем граждан оказать содействие и сообщать на горячую линию о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе", - призвали в ведомстве.

 
Также дополнительно предоставлены данные по горячим линиям на крупных АЗС страны. 
 
Qazaq Oil и "КазМунайГаз"
 
Call-center: 9911
 
Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
 
Instagram: azs_qazaq_oil
 
Sinooil
 
Call-center: 8-800-070-01-80
 
Instagram: sinooil.kz
 
Helios
 
Центр поддержки: 8-800-080-5444
 
Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
 
Instagram: helios_kz
 
Для городских телефонов: helios.kz/kontakty
 

Газпромнефть"

 
Call-center: 8-800-080-10-08
 
Instagram: gazpromneft_kz
 

Казахстан и Вьетнам договорились о возобновлении авиасообщения

27.08.2022, 09:52 15316
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - 23 августа состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в Казахстане Фам Тхай Ньы Май и представителем авиакомпании Vietjet Air Нгуен Чи Там с целью обсуждения вопросов по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи вьетнамская сторона выразила готовность в выполнении регулярных пассажирских рейсов в Казахстан. 10 октября текущего года планируется открытие первого рейса авиакомпании Vietjet Air по маршруту Камрань - Алматы. Кроме того, авиакомпания планирует запуск рейсов из города Камрань в Нур-Султан. Рейсы будут выполняться с частотой 2-3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-330", - сообщает Комитет гражданской авиации.

 
Отмечается, что в настоящее время авиакомпания Vietjet Air готовится к прохождению аккредитации в качестве иностранного авиаперевозчика на территории Казахстана. 
 
Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами. 
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по возобновлению прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

27.08.2022, 08:28 17121
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Погоду в северных, восточных регионах страны будет определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, грозы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории РК по-прежнему господствует отрог обширного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду. Местами по республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 градусов тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 градусов тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в восьми областях РК.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

26.08.2022, 21:18 26746
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Абайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 27 августа днем ожидается гроза.
 
Днем 27 августа по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 27 августа на западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 27 августа в регионе сохраняется сильная жара до 39 градуса. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 августа днем на западе, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
27 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 августа на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28, сутки 29 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем 27, сутки 28-29 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

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