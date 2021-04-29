В Алматы планируют переименовать ряд улиц

Фото: medeu.almaty.kz
Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.
В микрорайоне Таужолы улицу Щедрость назовут именем политического деятеля Капитолины Крюковой.
В микрорайоне Калкаман-2:
Пятую улицу назовут в честь политического деятеля Сергея Дьяченко;
Седьмую улицу - именем легендарного альпиниста Валерия Хрищатого;
Улицу Проектируемую - в честь композитора Базарбая Жуманиязова.
В микрорайоне Тастыбулак улица Айболит-2 получит имя ученого, инженера, возглавлявшего строительство плотины-селеуловителя в урочище Медеу Алексея Хегая.
В микрорайоне Акжар улица Карьерная получит имя ученого и общественного деятеля Килыбая Медеубекова.
В микрорайоне Наурыз улице Интернациональную дадут имя общественного и государственного деятеля Саламата Мукашева.
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