В Алматы планируют переименовать ряд улиц

Фото: medeu.almaty.kz

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Акимат города и маслихат Алматы подготовили совместный документ о переименовании нескольких улиц в микрорайонах Наурызбайского района. Улицы хотят назвать в честь известных государственных и общественных деятелей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

В микрорайоне Таужолы улицу Щедрость назовут именем политического деятеля Капитолины Крюковой.

В микрорайоне Калкаман-2:

Пятую улицу назовут в честь политического деятеля Сергея Дьяченко;

Седьмую улицу - именем легендарного альпиниста Валерия Хрищатого;

Улицу Проектируемую - в честь композитора Базарбая Жуманиязова.

В микрорайоне Тастыбулак улица Айболит-2 получит имя ученого, инженера, возглавлявшего строительство плотины-селеуловителя в урочище Медеу Алексея Хегая.

В микрорайоне Акжар улица Карьерная получит имя ученого и общественного деятеля Килыбая Медеубекова.

В микрорайоне Наурыз улице Интернациональную дадут имя общественного и государственного деятеля Саламата Мукашева.

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