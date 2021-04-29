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В Алматы планируют переименовать ряд улиц

28.04.2021 6022
В Алматы планируют переименовать ряд улиц
Фото: medeu.almaty.kz
АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Акимат города и маслихат Алматы подготовили совместный документ о переименовании нескольких улиц в микрорайонах Наурызбайского района. Улицы хотят назвать в честь известных государственных и общественных деятелей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.
 
В микрорайоне Таужолы улицу Щедрость назовут именем политического деятеля Капитолины Крюковой.
 
В микрорайоне Калкаман-2:
 
Пятую улицу назовут в честь политического деятеля Сергея Дьяченко;
 
Седьмую улицу - именем легендарного альпиниста Валерия Хрищатого;
 
Улицу Проектируемую - в честь композитора Базарбая Жуманиязова.
 
В микрорайоне Тастыбулак улица Айболит-2 получит имя ученого, инженера, возглавлявшего строительство плотины-селеуловителя в урочище Медеу Алексея Хегая.
 
В микрорайоне Акжар улица Карьерная получит имя ученого и общественного деятеля Килыбая Медеубекова.
 
В микрорайоне Наурыз улице Интернациональную дадут имя общественного и государственного деятеля Саламата Мукашева.
 

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