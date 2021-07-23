В Алматы появится интерактивная карта застройки города

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы оцифруют строительную деятельность и перенесут все данные на одну интерактивную карту. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заявил руководитель управления городского планирования и урбанистки города Алмасхан Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил спикер, на базе Геопортала города создана интерактивная карта мониторинга строительства объектов. Этот ресурс обеспечивает доступ ко всей необходимой информации о строящихся объектах и тех, которые будут построены.

Теперь в онлайн-режиме можно получить информацию о многоквартирных жилых комплексах и проектах индивидуального жилищного строительства. Информация обновляется в режиме онлайн", - сообщил Ахмеджанов.

Кроме того, на данном портале содержится вся необходимая информация: паспорт строительства, наименование проекта, застройщик, кадастровый номер, сведения о согласии эскизного проекта, сведения по выданным АПЗ, срок начала строительства, срок ввода в эксплуатацию, авторский/технический надзор, площадь застройки, этажность, количество квартир.

Карта размещена на сайте управления городского планирования и урбанистики Алматы http://building.uaig.kz/.





Ранее спикер сообщил о новых требованиях к застройщикам города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства