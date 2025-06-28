27.06.2025, 17:31 22416
В Алматы пройдут тактико-специальные учения ДЧС
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил горожан, что проводится подготовка к тактико-специальным учениям, в связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной техники в городе, передает корреспондент агентства.
С 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" проводится подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС. В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры Алматы. Просим сохранять спокойствие - это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что само тактико-специальное учение пройдет 1 июля.
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27.06.2025, 11:39 37486
В Алматы состоялось торжественное открытие реконструированного мемориала Сянь Синхая
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась торжественная церемония открытия реконструированного мемориала выдающегося китайского композитора Сянь Синхая.
В церемонии открытия реконструкции приняли участие представители акимата Алматы, работники сферы культуры, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Реставрацию памятника провел автор, создавший мемориал в 1999 году, известный казахстанский архитектор и скульптор Сергей Мартемьянов.
Этот памятник не просто скульптурный объект. Это символ исторической памяти, благодарности и культурной связи между нашими народами. Именно здесь, в Алматы, почти 80 лет назад, в годы Второй мировой войны, встретились два гения - китайский композитор Сянь Синхай и казахский музыкант Бакытжан Байкадамов. Эта встреча подарила миру музыку, рожденную в дружбе, взаимопонимании и человеческом тепле", - передала приветствие директора государственного музея искусств имени Кастеева Гулаим Жумабековой представитель Министерства культуры и информации РК.
Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй в свою очередь отметила, что история Сянь Синхая и Бакытжана Байкадамова стала ярким примером китайско-казахстанской дружбы.
В 2017 году памятник был включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. С тех пор он находился под охраной и неизменно привлекал внимание многочисленных гостей из Китая и Казахстана. В апреле этого года при поддержке соответствующих структур обеих стран были начаты реставрационные работы. И сегодня, спустя два месяца, мы с радостью видим обновленный памятник: плавные линии в форме лотоса, узоры из нот и указатели, отражающие жизненный путь Сянь Синхая, рассказывают историю великого музыканта. Повторное открытие памятника и прилегающей к нему площади не только символизирует новую главу в увековечивании казахстанско-китайской дружбы, но и стало современным общественным пространством для отдыха горожан. Это общее культурное наследие, которое мы передаем будущим поколениям", - сказала дипломат.
Дополнено 27.06.2025, 13.00
Позже в кинотеатре "Арман" состоялись фотовыставка о жизни Сянь Синхая и показ фильма "Композитор", приуроченного к 120-летию со дня рождения китайского композитора. Мероприятие прошло с участием казахстанского и китайского режиссеров фильма Сабита Курманбекова и Сирзата Яхофа, дочери казахстанского музыканта Бакытжана Байкодамова - Балдырган, представителей сферы культуры Казахстана.
Цзян Вэй в своем приветственном слове рассказала, что фильм "Композитор" был создан при личном внимании руководителей двух государств и впервые вышел на экраны в 2019 году. Это первая китайско-казахстанская совместная кинолента, удостоенная престижной 18-й кинопремии "Хуабяо" и других наград.
Надеемся, что сегодняшний показ вновь донесет вдохновляющее послание этой истории до зрителей, особенно молодого поколения, и будет способствовать укреплению основ китайско-казахстанского стратегического партнерства и построению сообщества единой судьбы Китая и Казахстана (...) Сцены из фильма, такие как Сянь Синхай, сжимающий скрипку и одиноко сидящий на улице; рука помощи, без колебаний протянутая Байкадамовым; переплетающиеся мелодии кантаты "Хуанхэ" и "Амангельды", глубоко трогают сердца. Эти образы напоминают нам, что музыка преодолевает границы и расстояния, сближая народы наших стран, а искусство проникает сквозь дым войны и становится универсальным языком человечества, устремленного к миру", - сказала генконсул.
27.06.2025, 09:31 42011
Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют дожди с грозами практически на всей территории Казахстана, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе, севере, востоке, в центре страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщают синоптики.
В центре области Абай, на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на севере, юге Костанайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на западе, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
26.06.2025, 17:54 74051
Кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
С 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines (Кыргызстан) начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам)", - проинформировали в комитете.
Также с 3 июля этого года казахстанский перевозчик Fly Arystan запускает прямой рейс по направлению Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).
Всего в летний период этого года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю, отметили в КГА.
26.06.2025, 08:19 105891
В Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения
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Семей. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее задержан местный житель, ударивший водителя автобуса во время управления транспортом, сообщили в департаменте полиции Абайской области.
45-летний житель города Семей, ударивший водителя автобуса во время движения, установлен и доставлен в участковый пункт полиции", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве рассказали, что нарушитель вел себя агрессивно, подвергая опасности жизни пассажиров и нарушая общественный порядок.
По факту хулиганства материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия законного процессуального решения.
Напомним, в 2023 году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
В августе 2024 года в Таразе во время незначительного конфликта, мужчина напал с ножом на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.
Летом 2024 года в Шымкенте, пьяный пассажир автобуса ударил в лицо водителя. Пострадавший резко затормозил, в результате стоявшая на тот момент у выхода пассажир получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, что в Казахстане на законодательном уровне закрепят обязательство устанавливать в салонах общественного транспорта камеры видеонаблюдения для фиксации правонарушений.
25.06.2025, 10:34 183171
Казахстанцы переплатили недобросовестным МФО 71 млрд тенге
Под видом легального кредитования заемщикам навязываются дополнительные сборы
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
В ведомстве пояснили, что гражданам под видом легального кредитования навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке и вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.
Казахстанцам рекомендуют перед привлечением займа тщательно проверять условия.
Обещания "без проверки" и "всем подряд" - легальные МФО так не работают", - добавили в АФМ.
Напомним, в Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.
25.06.2025, 09:49 186561
Казахстанская авиакомпания возобновила полеты на Ближний Восток
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana сообщили о возобновлении полетов на Ближний Восток с 25 июня.
В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.
По информации пресс-центра авиаперевозчика, ожидаются 25 июня ожидаются следующие рейсы (указано местное время):
KC205 Астана - Дубай, в 11.00;
KC206 Дубай - Астана, в 16.40;
KC653 Алматы - Доха, в 11.00;
KC654 Доха - Алматы, в 15.05;
KC897 Алматы - Дубай, в 11.15;
KC898 Дубай - Алматы, в 16.10.
Также сообщается, что на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай - Алматы в 17.40.
Билеты на данные рейсы открыты к продаже. Просим проверять расписание на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов", - добавили в Air Astana.
Ранее несколько казахстанских авиакомпаний приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
25.06.2025, 09:04 189881
Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении
Фото: pexels
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд защитил права спортсмена с ограниченными возможностями, которому Министерство спорта и туризма отказало в выплате денежных поощрений после победы на международных чемпионатах по параармрестлингу.
Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, спортсмен из Усть-Каменогорска с ограниченными возможностями представлял спортивный клуб управления физической культуры и спорта ВКО на международных чемпионатах по параармрестлингу. В 2022 и 2023 годах он занял призовые места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье и Алматы.
Однако Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом. Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно. Суд также отметил, что действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ВС подчеркнули, что отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур, в том числе запрет дискриминации и злоупотребление формальными требованиями.
Также в суде обратили внимание, что спортсмен участвовал в международных соревнованиях при поддержке госорганов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствует о признании его деятельности как представляющей государственный интерес. Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением Министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы.
Однако после соревнований Минспорта заявило об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений. Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия.
В итоге суд удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира.
Министерству предписано в установленный законом срок принять административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений. Решение суда не вступило в законную силу, заключили в пресс-службе ВС.
25.06.2025, 08:04 175631
Дожди в большинстве регионов Казахстана ожидаются в среду
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На большей части республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами. На западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал.
Также по республике ожидается усиление ветра.
На северо-западе, севере страны ночью и утром туман. В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, предупредили синоптики.
В Алматы дневная температура составит +34-36 градусов. Переменная облачность, без осадков, порывы ветра до 13 метров в секунду.
В Астане ожидается погода без осадков, переменная облачность, температура днем составит +20-22 градуса.
В Шымкенте днем температура поднимется до +36-38 градусов. Ожидаются переменная облачность, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
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