В Алматы в текущем году планируют отремонтировать более 500 дворов

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АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В ходе прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан, рассказал о благоустройстве и ремонте дворов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев ответил на ряд вопросов горожан, касающихся качества ремонта дворовых территорий. По его поручению акимы районов устранят указанные недостатки и усилят контроль за качеством проведения ремонта дворов.

На сегодняшний день в Алматы насчитывается 4183 двора. В предыдущие годы отремонтировано порядка 3 тыс. дворов. Порядка 550 дворов относятся к территориям новых МЖД либо ветхого жилья, поэтому не подлежат ремонту. В текущем году планируется отремонтировать 536 дворовых территорий, в том числе в рамках проекта "Бюджет участия" - 53 двора.

На 100% будут приведены в порядок дворы Алатауского района, где насчитывается 202 двора. В текущем году будет проведен капитальный ремонт 53 дворовых территорий.

В Алмалинском районе расположена 861 дворовая территория. В период с 2016 по 2019 годы было отремонтировано 506 дворов. В 2020 году проведен капитальный ремонт 192 дворов. В текущем году запланированы работы по капитальному ремонту 66 дворовых территории.

В Ауэзовском районе расположено 1740 МЖД, в которых находится 966 дворовых площадок. В период с 2016 по 2020 годы отремонтировано 557 дворов. В текущем году планируется охватить капитальным ремонтом 73 дворовых территории. Кроме того, в рамках проекта "Бюджет участия" на 2020-2021 годы по Ауэзовскому району выбрано 16 проектов по благоустройству дворовых территорий.

В Бостандыкском районе расположено 1866 МЖД, в которых находится 670 дворовых площадок. В период с 2016 по 2020 годы отремонтировано 337 дворов. В текущем году планируется охватить капитальным ремонтом 100 дворовых территорий. В рамках проекта "Бюджет участия" на 2020-2021 годы по Бостандыкскому району выбрано 8 проектов по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне Орбита-1, улица Мынбаева, 93, улица Навои, 208/3, улица Сатпаева, 9 Б, улица Хусайнова, 225, улица Баязитовой, 9, 15.

На территории Жетысуского района расположено 284 дворовых территории, которые были полностью отремонтированы в период 2017-2020 годов. В текущем году в рамках проекта "Бюджет участия" планируется текущий ремонт 7 дворовых территорий, расположенных по улице Булкушева, Столетова, Таирова, Казакова, Казыбаева, Ратушного и в микрорайоне Кокмайса; текущий ремонт спортивной площадки в микрорайоне Кокжиек, дом 1; текущий ремонт детской площадки по адресу: микрорайоне Айнабулак-4, дом 167; текущий ремонт 94 дворовых территорий.

В Медеуском районе расположено 784 МЖД, в которых находится 536 дворовых площадок. С 2016 по 2020 год капитальный ремонт проведен в 406 дворах. В текущем году планируется проведение текущего ремонта 60 дворовых территорий, в настоящее время ведутся конкурсные мероприятия.

В Наурызбайском районе расположено 266 многоэтажных жилых домов, 85 дворовых территорий. Из них 65 дворов обустроены в период с 2015 по 2020 год, 20 дворов расположены на территории вновь построенных жилых домов. В текущем году в рамках проекта "Бюджет участия" запланирован текущий ремонт 2 дворовых территорий в ЖК "Хан Тенгри".

В Турксибском районе расположено 1209 МЖД, в которых находится 579 дворовых площадок. С 2016 по 2020 годы отремонтировано 496 дворов. В текущем году планируется благоустроить 30 дворовых территорий. В рамках пилотного проекта "Бюджет участия" на 2020-2021 годы по Турксибскому району выбрано 20 проектов по благоустройству дворовых территорий.

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