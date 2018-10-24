В Астане до 2 ноября будет перекрыт перекресток улиц Кошкарбаева и Озбекали Жанибека

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today -С 24 октября по 2 ноября на пересечении улиц Кошкарбаева и Озбекали Жанибека в Астане будет перекрыто движение автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.
Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ на данном участке, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - отмечает официальный сайт
столичного акимата.
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