Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астане отменили занятия второй смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.

"22 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования Астаны.

Отметим, по информации "Казгидромета", температура воздуха в Астане составляет 36 градусов мороза.

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