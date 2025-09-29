28.09.2025, 18:17 50221
В Астане стартовал отопительный сезон
Подключение всех объектов города будет осуществляться поэтапно
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с понижением температуры в столице начато подключение жилых домов и социальных объектов к системе центрального отопления, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Ранее по заявкам тепло уже подавалось в социальные объекты - школы, детские сады, медицинские учреждения.
Подключение всех объектов города будет осуществляться поэтапно в течение ближайших дней.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов подготовка к отопительному сезону еще не завершена. На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на Уральске, Степногорске, Аягозе и Сатпаеве.
27.09.2025, 17:37 114856
Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotosl
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана.
Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях ожидается дождь с переходом в снег и заморозки.
В Астане 28 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем +10-12 °C.
В Алматы переменная облачность, днем +25-27 °C.
В Шымкенте переменная облачность, +29-31 °C.
26.09.2025, 13:40 210736
Джеки Чан приехал в Алматы для поиска локации будущей картины
Фото: Facebook/Jackie Chan
Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Легенда мирового кинематографа, актер и режиссер Джеки Чан прилетел в Алматы. Об этом герой боевиков сам сообщил на своей странице в Facebook.
Ходили на разведку локации в Алматы. Спасибо за ваше гостеприимство", - написал Джеки Чан.
Визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан.
В Казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер.
Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего прибывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане", - рассказали в компании.
26.09.2025, 12:35 215071
Сильное похолодание ожидается в Казахстане
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Казахстане в ближайшие 3 дня.
По данным РГП "Казгидромет", 26, 27 и 28 сентября на большей части территории страны пройдут дожди с грозами.
26 сентября на западе и северо-западе, а 27 сентября на севере и северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны туман", - говорится в прогнозе.
В восточных и северных регионах ожидаются заморозки и похолодание.
На юге и юго-востоке ожидаются дожди с грозами.
В ряде областей на западе, севере, в центральной части и на юге Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность.
27 сентября на севере и северо-западе страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.
Сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди.
26.09.2025, 08:47 227881
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дожди с грозами ожидаются на большей территории Казахстана в пятницу. Только на восток, юго-восток РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона, сохраняя погоду без осадков, сообщает Казгидромет.
По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, на юге пыльная буря.
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов.
В Астане: без осадков, +26-28 °C.
В Алматы: без осадков, +23-25 °C.
В Шымкенте: дождь, +27-29 °C.
25.09.2025, 20:11 265601
Праздник яблочного пирога отметят в Конаеве и Талгаре
Фото: АНК
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Конаеве и в Талгаре состоится праздник яблочного пирога "Алма бәлеше", отмечаемый впервые в рамках мероприятий, приуроченных к тридцатилетию Ассамблеи народа Казахстана.
Ключевыми ценностями нового праздника являются единство народа Казахстана, семейные традиции и преемственность поколений через популяризацию татарской кухни и культуры и общих для всех этносов ценностей - уважения к природе, труду, традициям.
Праздник "Алма бәлеше" развернется в двух локациях: в рамках Дня города на Центральной площади Конаева и на территории парка "Жастар" города Талгара.
В честь тридцатилетия Ассамблеи народа Казахстана на "Алма бәлеше" будет собран рекордный яблочный пирог длиной 30 метров.
В обеих локациях праздника примут участие представители Ассамблеи народа Казахстана, политики и бизнеса Казахстана, Татарстана и Кыргызстана, татарские этнокультурные организации, кулинары из разных районов Алматинской области, деятели культуры, профессионалы креативных индустрий, туризма.
События праздника "Алма бәлеше" запланированы как массовое народное гуляние.
25.09.2025, 13:57 284776
Деньги за воздух: как, покупая онлайн, не нарваться на мошенников
Фото: Kaspi.kz
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Фейковые онлайн-магазины - не редкость. Такие мошенники принимают оплату за свои "товары", но на самом деле ничего не высылают покупателям. В этом тексте рассказываем о том, как их вовремя распознать и уберечь свои деньги.
Есть ли какие-то "красные флаги" у онлайн-магазинов?
Да. Не стоит доверять магазинам, которые:
• Просят оплатить товар переводом на карту физического лица, через неизвестные сервисы или сомнительные ноунейм банки;
• Используют не настоящие фото товара - например, очевидно, что, изображения созданы с помощью нейросетей, или такие же снимки встречаются и на других сайтах.
• На страничке нет отзывов на товары, или же все без исключения положительные.
Эти признаки не гарантируют того, что перед вами мошенники. Однако, если вы заметили один или не только из них, лучше проявить осторожность.
Я заметил эти "красные флаги", но товар мне очень нравится. Как быть?
Во-первых, никогда не поддавайтесь на уговоры перевести оплату на карту физического лица. Такой перевод, с юридической точки зрения, никак не доказывает покупку чего-либо. Если продавец вас обманет, доказать вы это не сможете. (https://digitalbusiness.kz/2025-09-03/mobilnie-perevodi-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat-v-2025-godu/)
Не переводите деньги на сомнительные онлайн-кошельки, не переходите по неизвестным ссылкам, якобы для оплаты. Ни в коем случае не оставляйте данные своей карты на сторонних сайтах.
В-вторых, наберите название магазина в поисковике. Если это мошенники, то вероятно, в Сети найдутся жалобы от обманутых покупателей.
Меня просят внести предоплату. Что делать?
Если нужно внести предоплату, то попросите продавца выставить вам счет в мобильном приложении банка.
Ни в коем случае не переводите оплату товаров или услуг на карту физического лица.
Но разве банк не сможет просто отозвать мой перевод?
Нет. По закону банк не имеет права отзывать переводы без ведома получателя. (https://ekdp.kz/ru/articles/kak-vernut-oshibochno-perevedennye-dengi)
А где покупать точно безопасно?
Надежнее всего - в магазинах с хорошей репутацией. Также, если продавец без каких-либо задержек и условий выставляет вам счет на оплату в официальном банковском приложении и озвучивает сроки доставки - бояться нечего.
В рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" недавно опубликовали новое видео В нем как раз показывают, как работает схема с лже-продавцами.
Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.
25.09.2025, 09:19 298931
В Алматы пройдет балет Игоря Моисеева "Танцы народов мира"
Фото: Посольство РФ
Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы готовится принять уникальное культурное событие. 29 и 30 сентября 2025 года в Дворце Республики состоятся гастроли легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира", сообщили в посольстве РФ в РК.
Это будет первый визит коллектива в Казахстан за последние 13 лет - прошлые гастроли прошли еще в 2012 году.
Великая школа народного танца
Ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.
Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.
Программа "Танцы народов мира"
Зрителей в Алматы ждет феерия красок и ритмов: от задорных русских плясок и грузинских лезгин до испанских и мексиканских мелодий.
На сцену выйдут около 80 артистов, а уникальные костюмы позволят каждому танцу раскрыться в полной красоте. Эта программа - настоящий культурный мост, который показывает, как через танец разные народы находят общий язык.
Алматы как центр мировой культуры
Гастроли коллектива - не только яркое событие для ценителей искусства, но и подтверждение культурного статуса Алматы. Город становится площадкой, где встречаются мировые традиции, вдохновляя зрителей и объединяя поколения.
Когда и где
Дворец Республики, Алматы, 29 и 30 сентября 2025 года. Начало в 19.00.
Билеты доступны на сайте almaty-ayenderi.kz.
Это редкая возможность увидеть мировую труппу в Алматы. Балет Моисеева - это наследие, признанное ЮНЕСКО и вдохновляющее зрителей во всем мире. Программа "Танцы народов мира" подойдет и для взрослых, и для детей. В эти два вечера Алматы станет центром мировой сцены, где искусство танца соединит разные страны и эпохи", - отметили в посольстве.
24.09.2025, 18:10 307211
Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений
Фото: Depositphotos
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений приговор в отношении Перизат Кайрат ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент агентства.
Напомним, в июле суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, ее мать - к 7.
Органом уголовного расследования К. и А. обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере (...) Учитывая изложенное, суд посчитал справедливым наказание в виде лишения свободы и назначил подсудимым: К. - 10 лет лишения свободы; А. - 7 лет лишения свободы", - заявили в суде.
Позже стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе, а вырученные деньги пойдут на компенсацию ущерба потерпевшим.
