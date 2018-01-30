В Астане в течение четырех лет планируется построить 12 детсадов в районе Алматы

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В ближайшие четыре года в столичном районе Алматы планируется строительство 12 детских садов на 4 тыс. мест, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в указанном районе в очереди в детский сад состоят более 15 тыс. детей (59% от общего числа детей дошкольного возраста), сообщается на официальном интернет-ресурсе акимата Астаны.

"В прошлом году для снижения дефицита мест завершено строительство двух детских садов. В ближайшие четыре года в районе планируется строительство 12 детских садов на 4 тыс. мест", - сообщил на отчетной встрече с населением аким района Алматы Адильбек Сарсембаев.

Также отмечается, что на сегодняшний день в районе функционируют 132 дошкольные организации на 19 442 места, из них 36 - государственные детские сады на 10 151 место. Вместе с тем размещен государственный образовательный заказ в 96 частных садах на 9291 место в рамках проекта государственно-частного партнерства.

Просмотров: 2579