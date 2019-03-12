Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - В Астане женщина заплатит свыше 330 тыс. тенге штрафа за вознаграждение госслужащему в размере 3 тыс. тенге, перечисленных на баланс мобильного телефона, передает Kazakhstan Today.





К штрафу в 336 700 тенге приговорил Специализированный межрайонный административный суд Астаны женщину, решившую сделать подарок должностному лицу. Административный протокол был составлен специалистами департамента АДГСПК по Астане за предоставление незаконного материального вознаграждения гражданкой А. работнику Территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Астаны", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.





Из материалов административного производства следует, что 3 сентября 2018 года женщина обратилась к государственному инспектору Территориальной инспекции для оформления фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы Казахстана без обязательного досмотра фитосанитарного состояния подкарантинной продукции на местах, перечислив 3000 тенге на баланс мобильного телефона государственного инспектора с просьбой провести досмотр дистанционно, путем видеозвонка. Данное предложение поступило на сотовый телефон государственного инспектора через мобильное приложение "WhatsАpp".





О случившемся факте государственный инспектор незамедлительно сообщил своему непосредственному руководителю и поступившую сумму в 3000 тенге направил в специальный государственный фонд. По итогам рассмотрения административного дела судья постановил гражданку А. привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 676 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 200 МРП", - проинформировали в ведомстве.





На судебном заседании женщина вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Руководствуясь статьей 829-11 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, учитывая материальное состояние подсудимой и то, что гражданка А. ранее к административной ответственности не привлекалась, сумма наложенного штрафа сокращена на 30%.





Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения, рекомендовано к поощрению в соответствии с действующими правилами.





Стоит отметить, что подобные случаи были зафиксированы в Астане при попытке поощрения сотрудников органов государственных доходов, в результате чего взяткодатели были привлечены к административной ответственности в размере 200 МРП", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.





Напоминаем, что при Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции действует круглосуточный call-center 1424, куда могут обратиться в том числе жертвы вымогательства со стороны должностных лиц.





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