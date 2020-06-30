В ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 30 июня - 2 июля, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня на большую часть Казахстана будет оказывать влияние южно-каспийский циклон.

Пройдут дожди с грозами, в центральном регионе местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Местами усилится ветер, в отдельных районах - до шквалистого, на юге - с пыльной бурей. Существенного понижения температуры воздуха не ожидается", - говорится в сообщении.

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