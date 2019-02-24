В ближайшие дни на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - 14-16 февраля осадки, местами сильные ожидаются на юге и юго-востоке Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Активный облачный массив, связанный с циклоном, перемещающимся через Среднюю Азию, будет вызывать осадки, местами сильные, туман и гололед на юге и юго-востоке Казахстана. А с Европейской части России будут перемещаться атмосферные фронты и вызывать местами снегопады, метели, порывистый сильный ветер сначала на западе, затем в центре и на севере, а 16 февраля и на востоке республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, тропосферные потоки (на высоте около 5 километров) будут иметь преимущественно западное и юго-западное направление, поэтому и температура воздуха в большинстве областей предполагается около климатической нормы и выше нее на 2-4 градуса по Цельсию.

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