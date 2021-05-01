В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидается дождь с грозой, лишь западная половина РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке град, на севере туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области утром и днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра днем до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области днем град.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Сегодня в Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха днем составит +13 - +15 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь, температура воздуха днем составит +30 - +32 градуса по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

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