Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", 20 ноября в Актюбинской области местами ожидаются туман, ветер северо-восточный, до 15-20 метров в секунду. Ночью - местами низовая метель, гололед. На севере области понижение температуры ночью до 17-22, днем до 14-19 мороза. В Актобе 20 ноября ожидается понижение температуры ночью до 18-20, днем до 14-16 мороза.

В Кызылординской области 20-22 ноября местами ожидаются туман, гололед и метель. Ветер северо-восточный, местами до 15-20 метров в секунду, днем 20 ноября порывы до 23 метров в секунду.

В Туркестанской области 20 ноября местами ожидаются туман, гололед, ветер западный, с переходом на северо-восточный, до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 20 ноября в Атырауской области местами ожидается метель. Днем ветер северо-восточный, местами до 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 20 ноября ожидается ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

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