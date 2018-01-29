Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В детсадах Астаны попросили родителей принести справки за пропущенные из-за морозов дни, передает Kazakhstan Today.

"Всю неделю МЧС, акимат Астаны, премьер-министр рекомендовали воздержаться от походов на улицу детям и старикам, что мы неукоснительно исполняли, таким образом оберегая своё здоровье и бюджет города, выделенный на неотложную скорую медицинскую помощь. Кроме этого, детский сад мы ежедневно информировали о причинах нашего отсутствия, вызванного аномальными морозами. На сайте акимата была опубликована информация о том, что пропущенные дни не являются прогулом и не требуют справки. Сегодня, в воскресенье, 28 января, пришла рассылка от воспитателя, в которой чётко указано требование предъявить справку за пропущенные дни", - написала в группе "Астана - Что? Где? Когда?" пользователь Facebook Светлана Тихомирова.

Ситуацию в комментариях к этому сообщению прокомментировала пресс-секретарь управления образования Астаны Жазира Асанова. "Нами действительно были даны рекомендации касательно справок во время морозов. Мы просили сады относиться с пониманием и работать в привычном режиме, так как не все родители могли оставить детей дома. С руководством сада переговорим, можете завтра идти в сад", - написала представитель ведомства.

Позже она уточнила, что пропуски в морозные дни будут рассматриваться как отсутствие по уважительной причине.

"Уважаемые родители, можете писать сюда обращения по данному поводу. Садам ещё раз напомнили. Дни отмены будем рассматривать как отсутствие по уважительной причине. На этой неделе ожидаем повышение температуры. И снова будем посещать сады и школы в привычном режиме. Дети, думаю, будут рады", - резюмировала Асанова.

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