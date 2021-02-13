В горах близ Алматы спустили лавины и выставили блокпосты

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, взрывные работы проводились с помощью пневматической пусковой установки активного воздействия на лавину "Avalancher Type 1732", всего произведен один выстрел. В результате взрывных работ спущено 5000 кубометров снега.
В ДЧС также сообщили, что из-за лавиноопасной обстановки в горной местности и в целях недопущения чрезвычайных ситуаций выше ГЛК "Шымбулак" и в ущелье "Аюсай" бассейна реки Улкен Алматы выставлены блокпосты для ограничения доступа автотранспорта и людей.
Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы.
Напомним, 12 февраля было найдено тело потерявшегося в горах близ Алматы мужчины.
Ранее алматинцев предупредили о лавинной опасности.
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