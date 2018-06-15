В Капшагае сотрудники казино прекратили голодовку, оперативный штаб обеспечит выплату заработных плат пострадавшим

Капшагай. 15 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники ТОО "Penson Group" и "The Alma City", неполучившие свою заработную плату, прекратили голодовку в Капшагае, передает Kazakhstan Today.

Стало известно, что 260 человек не получали заработную плату несколько месяцев. Причиной сложившейся ситуации стало наличие незаконных действий в бухгалтерии организаций.

Как выяснилось, проблемы начались еще несколько месяцев назад, когда из-за частой смены руководства выдача заработной платы осуществлялась нестабильно. Финансовые трудности сотрудников вынудили их прибегнуть к голодовке, чтобы выразить свое отчаявшееся положение.

Напомним, что согласно официальной документации сотрудникам была начислена зарплата в сумме 40-50 тысяч тенге, а оставшаяся сумма выдавалась в конвертах.

В целях разрешения данного конфликта в акимате Алматинской области был создан оперативный штаб, который возглавил первый заместитель акима области Ляззат Турлашев. На сегодняшний день, комиссия ведет работы по данному вопросу и обещает решить все спорные моменты. Людям будет возвращена заработная плата в полном размере.

"Был установлен факт присутствия незаконных отношений между работодателем и работниками. Для улучшения возникших проблем в специальной комиссии уже начались работы", - подытожил руководитель управления инспекции труда Алматинской области Керимбек Жаншабай.

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