В Карагандинской области трое детей заболели туберкулезом из-за отказа родителей от прививки

Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области трое детей заболели туберкулезом из-за отказа родителей от вакцины БЦЖ. Сейчас им назначен сложнейший курс лечения.

За 9 месяцев этого года уже зафиксировано более 350 случаев отказов от различных вакцин. По статистике, из 17 тыс. вакцинированных детей только у четверых бывает реакция, исходя из особенностей здоровья детей. Многие женщины продолжают верить интернет-рассылкам псевдоврачей, различных общественных организаций, которые призывают не вакцинироваться. И это основная причина отказа, отметил руководитель управления здравоохранения региона Ержан Нурлыбаев на брифинге.

"Причина отказа - личные убеждения. Где-то в Интернете прочитала, где-то кто-то сказал, что не вакцинировал, и все хорошо. Но это игра в русскую рулетку. А если нет? В этом году у нас зарегистрировано три случая туберкулеза у детей, родители которых отказались от вакцинации. Я считаю, что они должны понести наказание", - цитирует Нурлыбаева телеканал " Астана ".

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