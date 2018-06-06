Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - В районе Улытау Карагандинской области активно ведется подготовка к проведению I Международного фестиваля фольклорных коллективов "Жезкиік", передает Kazakhstan Today.

"Это мероприятие международного уровня, и нужно подготовиться к нему основательно. Через неделю соберёмся в Караганде для обсуждения всех технических вопросов", - сказал аким области Ерлан Кошанов во время рабочей поездки в Жезказган, где прошло совещание по подготовке к масштабному культурному форуму.

Как рассказали в пресс-службе акима области, фестиваль фольклорных коллективов пройдет в сакральном месте Казахстана - Улытау - с 12 по 14 июля текущего года. мероприятие организовано в рамках реализации программы "Рухани жангыру".

В ходе совещания с участием главы региона обсудили концепцию и программу фестиваля. В местности Болатсай Улытауского района будет сооружён этноаул с юртами и палатками для ремесленников. Здесь 13 июля пройдёт Фестиваль фольклорной музыки. В нём примут участие профессиональные коллективы из Мексики, Перу, Польши, Турции, Франции, Шотландии, Японии, России, Таджикистана и Казахстана, уточнили в пресс-службе.

Днем позднее, 14 июля, фестиваль продолжится на набережной Кенгирского водохранилища в Жезказгане. Здесь на специально сооруженной сцене пройдет Фестиваль классической музыки с участием 17 солистов из разных стран мира. Кроме того, планируются парад участников фестиваля по главным улицам Жезказгана и Гала-концерт, а также Фестиваль парусников на Кенгирском водохранилище.

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