24.01.2026, 13:58 71171
В Казахстане будут проводить военные сборы для школьников
Проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской, Абайской и Западно-Казахстанской областях
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения и Министерство обороны Казахстана приняли совместное решение о проведении учебно-тренировочных военных сборов военно-патриотической направленности для школьников, сообщает пресс-служба Минпросвещения страны.
Данная инициатива была одобрена в ходе межведомственной встречи с участием министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и министра обороны РК Даурена Косанова. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской, Абайской и Западно-Казахстанской областях.
По итогам проведения военных сборов инициатива будет поэтапно внедряться и в других регионах страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана.
новости по теме
24.01.2026, 19:57 52456
Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции
В действующей Конституции отсутствует самое важное - четкое определение брака, заявил депутат
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании комиссии по Конституционной реформе предложил закрепить понятие семьи и брака в Конституции, передает корреспондент агентства.
В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", - цитирует zakon.kz депутата.
В этой связи он предложил закрепить в основном законе норму о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.
Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - цитирует tengrinews.kz Елнура Бейсенбаева.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
24.01.2026, 19:16 55071
Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов
Фото: telegram/Конституциялык реформа 2026
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.
По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.
Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.
Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.
По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.
Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.
Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
24.01.2026, 16:47 64836
Не подъехать, не уехать: депутат раскритиковала алматинской аэропорт
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова на заседании общественной палаты по вопросам авиационной деятельности раскритиковала алматинской аэропорт, передает корреспондент агентства.
Алматинский аэропорт - это просто что-то такое страшное, там невозможно просто находиться. Уже сколько времени они там проводят ремонт? (...) Что вы там делаете? К вам не подъехать, не уехать, не пройти, холодина. В общем, это какой-то просто загон, самый настоящий (...) Вы знаете, 12 млн летают не потому, что так хорошо у нас летать, а потому что у нас невозможно ездить. У нас на поездах невозможно ездить. Если раньше мы из Алматы ехали в Астану 12 часов, то сейчас 18 часов. Я из пассажира поезда перешла… вынужденно стала пассажиром авиации", - заявил она.
Кроме того, Ирина Смирнова указала на недопустимое отношение лоукостеров к пассажирам.
Просто на тебя смотрят не как на клиента, пассажира, который принес деньги (...) Вот такое к тебе отношение, понимаете? Ну просто не хочется там летать, честно сказать. Там нужно менять подходы", - добавила депутат.
Напомним, с 1 декабря 2025 года возобновился заезд городских автобусов на территорию Международного аэропорта Алматы.
24.01.2026, 12:48 73881
В KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения двух областей Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения Атырауской и Мангистауской областей, передает корреспондент агентства.
23-24 января 2026 года ограничения промышленных потребителей и населения не вводились. Были введены ограничения только компаний, осуществляющих цифровой майнинг в Западно-Казахстанской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге.
23.01.2026, 15:07 139621
Причиной утечки данных из "Кунделика" назвали человеческий фактор
Информация была получена из информационных систем людей, у которых были соответствующие учетные записи до 2020 года
Рассказать друзьям
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на брифинге в СЦК прокомментировал утечку данных школьников из системы "Кунделик".
По словам Дмитрия Муна, согласно проведенному расследованию, как такового взлома системы не было.
Физического либо логического взлома кода не было. Причина - человеческий фактор", - сказал вице-министр.
Он уточнил, что опубликованные денные были актуальны в 2020 году.
Информация была получена из информационных систем людей, у которых были соответствующие учетные записи", - сказал он.
По его словам, разработчик "Кунделик" понес ответственность, компания была оштрафована.
Штрафы за утечки данных и кибербезопасности повышаем каждый год", - добавил спикер.
23.01.2026, 11:10 148606
Из-за непогоды ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу
Ограничения связаны с ухудшением погодных условий
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 23 января 2026 года в 12.00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Сарыозек - Коктал, 45-68-й километр, участок от поселка Сарыозек до перевала Алтын Емел, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия дороги - 23 января 2026 года в 17.00", - проинформировали в компании.
23.01.2026, 08:16 156201
Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский маркетплейс Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками. Теперь онлайн-площадка должна выплатить властям страны 1,7 миллиона долларов, передает pap.pl.
Внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.
Кроме того, Temu известен политикой демпинга цен, геймификацией скидок и слоганом "Покупай как миллиардер". К примеру, маркетплейс якобы продает объективно дорогие вещи, такие как игровые приставки Playstation или Nintendo за "смешные" деньги - 990 тенге и меньше. Хитрость заключается в том, что купить товар по такой цене можно лишь в определенное время и в условиях очень ограниченного количества товара. Пока охотники за скидками стремятся "поймать момент", маркетплейс обрушивает на них огромное количество рекламы и маркетинговых уловок, заставляя тратить деньги на совершенно ненужные товары. Поэтому шансы приобрести дорогую приставку за бесценок стремятся к нулю. О том, как работают такие схемы и почему купить Playstation за 990 тенге на Temu - нереально, пользователи часто рассказывают в социальных сетях.
Стоит отметить, что некоторые отечественные инфлюенсеры все же рекламируют китайский маркетплейс. Утверждают, что выбранные на Temu товары можно получить бесплатно, если соблюсти ряд условий. Однако пользователи социальных сетей рассказывают, что для получения возможно бесплатных товаров из Китая необходимо убедить десятки человек зарегистрироваться в приложении маркетплейса. Схема по своей структуре напоминает сетевой маркетинг или даже финансовую пирамиду.
То, что маркетинговые ходы Temu очень похожи на мошеннические уловки, казахстанцы заметили давно. На Reddit ранее обсуждали навязчивую рекламу, объявления о продаже топовых смартфонов по цене булки хлеба и пакета молока и крайне низкое качество продаваемых на маркетплейсе товаров.
Кроме того, казахстанские СМИ писали о том, что китайские маркетплейсы делают пользователей зависимыми. Навязывание таймеров обратного отсчета, реферальных систем и игровых скидок загоняет в цикл трат и обмена данными. В итоге пользователь может провести до 2-3 суток чистого времени, только чтобы получить дешевые призы или сомнительные скидки, при этом потратив десятки тысяч тенге.
Эксперты считают, что все вышеназванное - это приемы, которые стимулируют выброс дофамина, делая платформу такой же затягивающей, как азартные игры, соцсети и видеоигры. А вся механика и провоцирование поведенческой зависимости похожи на игровые автоматы.
21.01.2026, 18:59 201611
Команда Джеки Чана прибыла в Актау
В числе рассматриваемых локаций для съемок новой части "Доспехов Бога" будет Бозжыра, набережная Актау и другие топовые места
Рассказать друзьям
Актау. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена команда Джеки Чана, прибывшая в Актау, сообщает Lada.kz.
В составе делегации около 15-20 человек. Точный перечень локаций (для съемок кино. - Прим. ред.) пока не определен, в числе рассматриваемых объектов будет Бозжыра, набережная Актау и другие топовые места", - ответили на запрос редакции в акимате Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы. Тогда визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан. В казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер. Позже стало известно, что съемки новой части "Доспехов Бога" пройдут в Казахстане, в Мангистау.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.01.2026, 19:51В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере 19.01.2026, 19:00275011Жителя Жамбылской области оштрафовали за выстрел в камеру "Сергек" 21.01.2026, 11:42267941В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов 18.01.2026, 11:50264336Казахстанцам напомнили о правилах безопасности при крещенских купаниях 21.01.2026, 13:00264066Когда начнется строительство трех ТЭЦ в Казахстане 30.12.2025, 19:18736571В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47632486Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42621436Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52621356В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12618671Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?