19.01.2026, 14:51 31366
В Казахстане начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон
Теперь СЗЗ будет определяться в один этап, а не в два, как это было раньше
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон промышленных и производственных объектов, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Главное изменение - упрощен порядок установления таких зон. Теперь СЗЗ будет определяться в один этап, а не в два, как это было раньше. Для новых предприятий границы зоны будут устанавливаться на стадии экспертизы проекта. Для действующих объектов изменения границ будут рассматриваться санитарно-эпидемиологическими службами", - говорится в сообщении.
Кроме того, все данные о СЗЗ, включая их точные границы, будут передаваться в местные исполнительные органы и отображаться на публичной кадастровой карте.
Это позволит заранее учитывать такие зоны при строительстве жилых домов, школ, детских садов и других социальных объектов. Новые правила помогут сделать градостроительное планирование более прозрачным и снизить риски размещения жилья рядом с промышленными объектами. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что Казахстане обсуждают создание крупного промышленного парка с глубокой переработкой сырья.
19.01.2026, 19:00 20651
Жителя Жамбылской области оштрафовали за выстрел в камеру "Сергек"
Правонарушителю назначен штраф в размере 196 тысяч тенге
Тараз. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Байзакским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении подсудимого, выстрелившего в камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек" в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе суда.
На трассе Сарыкемер - Туймекент - Акшолак гражданин М. умышленно повредил камеру автоматической фиксации нарушений "Сергек", произведя выстрел из пневматического ружья. В результате его действий был причинен материальный ущерб ТОО І.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде правонарушитель полностью признал свою вину и сообщил о частичном возмещении причиненного ущерба.
Постановлением суда М. признан виновным и ему назначен штраф в размере 196 тысяч тенге", - уточнили в суде.
18.01.2026, 11:50 82781
Казахстанцам напомнили о правилах безопасности при крещенских купаниях
Фото: depositphotos.com
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам о правилах безопасности при крещенских купаниях, передает корреспондент агентства.
В частности, МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при крещенском купании:
- прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;
- температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;
- купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;
- избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;
- ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;
- надевайте теплую одежду и нескользящую обувь;
- перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;
- погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;
- соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.
В этом году в рамках подготовки к празднику в регионах страны будет организовано 278 официальных мест для массового купания в зимний период. С полным перечнем безопасных прорубей можно ознакомиться в местных исполнительных органах и департаментах по ЧС. Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будет дежурить 2934 сотрудника, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования, сотрудников полиции и 539 сотрудников местных исполнительных органов. Для оперативного реагирования будет задействовано 1164 единицы техники", - добавили в ведомстве.
Ранее в Астане и Алматы определили места для крещенских купаний.
17.01.2026, 19:10 177871
Рейсы на вылет задерживаются в аэропорту Алматы
Рейсы отложены на более позднее время
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы часть рейсов задерживается из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Из-за сложных метеоусловий часть рейсов на вылет перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме и предпринимают меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - сказано в сообщении.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.
Снегопад начался в южной столице утром 16 января и продолжается более суток.
17.01.2026, 10:00 209281
Опасные "библиотеки" в Telegram: как мошенники крадут данные и деньги, рассказали в Генпрокуратуре
Фото: Depositphotos
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества под видом бесплатных электронных книг.
По данным зарубежных источников, мошенники под видом бесплатных электронных книг распространяют в Telegram вредоносные файлы.
Схема обмана предельно проста: вы получаете сообщение в Telegram о доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса необходимого издания бот, имитируя реальный сервис, создает краткое описание сюжета книги, но вместо чтения или загрузки книги направляет вам вирусный файл под видом "специального приложения", - рассказали в надзорном органе.
Установка файла влечет критические последствия: кража паролей и денег, доступ к перепискам и фотографиям, удаленное управление смартфоном и потеря личных данных.
Важно помнить, установка сторонних приложений из неофициальных источников может привести к негативным последствиям. Соблюдение правил кибергигиены и личная бдительность остаются ключевыми мерами защиты от подобных угроз", - предупредили в ведомстве.
Ранее в ведомстве предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджер WhatsApp.
16.01.2026, 14:27 325211
Опрос КТ: 61% респондентов проголосовали за более длинные новогодние выходные Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают продление новогодних выходных до 12 января, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?"
61% участников опроса ответили: "Да, дополнительные выходные необходимы", 34% выбрали ответ: "Нет, существующих выходных достаточно" и 5% ответили: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу длительных новогодних выходных.
Напомним, новогодние выходные пришлись на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей отдыхали с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января были рабочими рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечалось православное Рождество. Школьников ждали 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.
Тем временем программа "Инсайт" на РБК отмечает, одним из плюсов новогодних каникул для рабочего процесса является то, что после отпуска сотрудник способен лучше концентрировать внимание.
Отмечается, что увеличение продолжительности сна на 1-1,5 часа улучшает память и сосредоточенность, а неделя отдыха повышает вовлеченность сотрудников на 10%.
Кроме того, подход к работе становиться более креативным, что особенно важно для людей творческих профессий.
16.01.2026, 11:59 338466
В Алматы снесли незаконное сооружение
Фото: акимат Алматы
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе пристройки из металлоконструкций на фундаменте по улице Осипенко.
Проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома. В отношении него приняты административные меры с направлением материала в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. 12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - проинформировали в управлении.
Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.
Ранее сообщалось о сносе двухэтажного объекта, расположенного на улице Байдибек би.
15.01.2026, 14:32 486166
От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях
Депутат призвал усилить контроль над рекламой в социальных сетях
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы засилья в социальных сетях агрессивной рекламы в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских.
Как отметил сенатор, за последние годы резко не только вырос объем, но усилилась и агрессивность рекламы в социальных сетях. Все чаще продвижение товаров, услуг и "инвестиционных проектов" осуществляется через блогеров, инфлюенсеров, популярных деятелей культуры и спорта, мнению которых доверяют пользователи. Такая реклама напрямую влияет на финансовые решения граждан, их потребительский выбор и даже на состояние здоровья.
По его словам, именно через социальные сети часто распространяются реклама и призывы к участию в финансовых проектах, которые на поверку оказываются пирамидами. Рекламируются сомнительные инвестиционные и строительные проекты, некачественные или даже опасные для здоровья товары.
Серьезной проблемой является массовое продвижение в социальных сетях и даже без согласия пользователя рекламы наркотических средств, проституции, онлайн-казино, порнографического контента, а также предложений об участии в акциях и продажах с использованием изображений известных личностей, сгенерированных искусственным интеллектом. Даже просматривая обычный ролик, пользователи сталкиваются с подобной рекламой. В таких условиях возникает вопрос: насколько эффективными могут быть профилактические, воспитательные и разъяснительные меры, реализуемые государством?" - задается вопросами Геннадий Шиповских.
Также он обратил внимание на рекламу в соцсетях медицинских препаратов, средств для снижения веса и добавок для повышения иммунитета, которую распространяют люди, не имеющие медицинского образования. Такая продукция нередко преподносится как натуральная и безопасная, при этом вопросы ответственности за возможный вред здоровью остаются неурегулированными.
Предлагаю совместно с Meta, TikTok и другими платформами достичь договоренностей о недопущении алгоритмического распространения на территории Казахстана запрещенной и общественно опасной рекламы. Внедрить автоматизированные механизмы выявления и оперативной блокировки рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино и порнографического контента. Ограничить право лиц без медицинского образования рекламировать продукцию, а также предусмотреть их ответственность в случаях причинения вреда здоровью граждан в результате такой рекламы", - предложил сенатор.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
15.01.2026, 13:52 474126
Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе потребовал приостановить изъятие земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, который является ключевым элементом национальной системы биологической безопасности.
КазНИВИ выполняет функцию научного координатора ветеринарной системы страны. Институт, основанный в 1905 году, на протяжении более века формировал научные школы, разрабатывал стратегии борьбы с опасными заболеваниями животных, обеспечивал научное обоснование санитарных мер, напрямую влияющих на продовольственную безопасность и здоровье населения. Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, является держателем республиканской коллекции микроорганизмов и курирует природные очаги особо опасных зоонозных инфекций", - отметил сенатор в своем запросе.
Депутат подчеркнул, что в странах с развитым аграрным сектором и высоким экспортным потенциалом ключевые ветеринарно-научные институты референс-лаборатории находятся в прямом подчинении профильных министерств и выполняют функцию научного сопровождения государственной политики. Такое институциональное устройство позволяет обеспечить оперативную реакцию на биологические угрозы и доверие со стороны международных торговых партнеров.
Несмотря на стратегическое значение института, в отношении КазНИВИ реализуются решения, фактически ведущие к его демонтажу. Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшиеся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - обеспокоен депутат.
Он сделал акцент на том, что на территории института осуществлялась работа с возбудителями особо опасных инфекций, соответственно, любые действия по сносу и застройке без комплексной госэкспертизы создают неприемлемые риски биологического и санитарно-эпидемиологического характера.
Фактически под застройку выводится объект, обеспечивающий научное сопровождение ветеринарной службы всей страны, что прямо противоречит государственным приоритетам биологические и продовольственной безопасности", - подчеркнул Арман Утегулов.
В этой связи депутат потребовал приостановить любые действия, связанные с изъятием и застройкой территории института, а также провести проверку законности отчуждения земли объекта.
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?