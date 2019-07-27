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В Казахстане по примеру США наклейки на дверях пунктов общепита расскажут об их безопасности

25.07.2019, 09:35 11584
В Казахстане по примеру США наклейки на дверях пунктов общепита расскажут об их безопасности
Фото из соцсетей
Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - О безопасности пунктов общественного питания казахстанцы будут узнавать из наклеек на дверях учреждения, сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает Kazakhstan Today.
 
Он пояснил, что такая практика распространена в США.
 

Ainur Aiypkhanova... недавно показала мне фотку места общественного питания в США, где заключение уполномоченного органа по проверке санитарных условий клеится прямо на входную дверь, чтобы посетители видели уровень оценки и все контакты, если будут жалобы. Мы вынесли эту идею министру, он поддержал, и вот мы уже работаем над ее реализацией в нашей стране", - написал Абишев в Facebook.

 
По его словам, команда Офиса цифровизации Минздрава РК создаст специальный сайт, на котором с помощью мобильного приложения можно будет проверить данные наклейки на оригинальность и при необходимости пожаловаться. 
 

Поставили себе срок две недели, начинаем отсчёт!" - резюмировал вице-министр.

 
Напомним, в апреле ведомство заявило о готовности отказаться от семи видов бумажных справок
 

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