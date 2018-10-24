Астана. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане вновь выявили некачественную мясную продукцию из России, передает Kazakhstan Today.
"В рамках проведения мониторинга безопасности продукции выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по показателю общей микробной обсемененности в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан", - сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.
По информации ведомства, несоответствие показателей выявили в пробе фарша "Котлетный" производства ООО "ФинИнвест", фарша "Натуральный" и "Крестьянский" ООО "СПК Курников", в пробах крыла цыпленка-бройлера ЗАО "Ставропольский бройлер" и в пробе колбасы "Особая со шпиком" ЗАО "Микояновский мясокомбинат". Вся продукция произведена в России.
"В настоящее время принимаются меры административного характера в отношении реализаторов недоброкачественной продукции, в том числе по изъятию некачественного товара с торговых объектов", - отметили в пресс-службе.
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