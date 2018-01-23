В Кокшетау на время морозов полицейские устраивают бездомных в Центр социальной адаптации

Кокшетау. 22 января. Kazakhstan Today - В Кокшетауский Центр социальной адаптации принято 43 бездомных, передает Kazakhstan Today.
"21-22 января 2018 года мобильной службой социального патруля совместно с сотрудниками местной полиции проводились рейдовые мероприятия, в ходе которых выявленные лица без определенного места жительства были доставлены в Центр и приемник-распределитель УВД Кокшетау. 21 января 2018 года в отделение ночного пребывания поступил 21 человек, 22 января - 29 человек", - сообщает региональная служба коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима города Кокшетау.
Отмечается, что на период морозов работа специалистов Центра социальной адаптации переведена на круглосуточный режим. Центр рассчитан на 100 койко-место.
"Из них дневное отделение - 50 койко-место, отделение ночного пребывания - также 50 койко-место. В связи с создавшимися погодными условиями дополнительно подготовили 50 койко-мест. На период понижения температуры все поступающие лица без определенного места жительства обеспечены койко-местом, 3-разовым горячим питанием, первой медицинской помощью, верхней одеждой и обувью, санитарно-гигиеническими и бытовыми услугами. Согласно действующему стандарту, в зимнее время суток прием осуществляется с 18.00 до 10.00. Если по состоянию здоровья лицо без определенного места жительства не может передвигаться, ему оказывают медицинскую помощь, не выпускают на улицу, оставляют в отделении ночного пребывания до улучшения состояния здоровья. Одним из медицинских противопоказаний к нахождению получателей услуг в Центре является наличие состояния алкогольного опьянения. Однако в связи с похолоданием в приеме никому не было отказано", - подчеркнули в пресс-службе.
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