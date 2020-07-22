В курортных зонах Акмолинской области будут выставлены блокпосты

УВП Акмолинской области

Кокшетау. 21 июля. Kazakhstan Today - С 00.00 24 июня курортные зоны Акмолинской области закроют для туристов, передает Kazakhstan Today.

В связи с регистрацией массовых скоплений людей в местах отдыха на водоемах, ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих с ноля асов 24 июня курортные зоны Акмолинской области закроют для туристов", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Боровое и Зеренда, как территориально приближенные санаторно-курортные места к столице, до завершения локдауна не будут принимать отдыхающих. Кроме того, недоступны будут и водоемы пристоличной зоны - Аршалынского, Целиноградского, Шортандинского, Аккольского и Ерейментауского районов.

Будет запрещена деятельность арендуемых пляжей, саун, бассейнов при отелях. Деятельность развлекательных и торговых точек, расположенных на береговой линии водоёмов, лодочных станций будет приостановлена. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование. Все эти меры направлены на снижение роста заболеваемости. Просим с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещений мест массового скопления людей", - отметили в областном пресс-центре COVID-19 .

Напомним, что ежедневно мобильными мониторинговыми группами , в состав которых вошли сотрудники управления туризма, районного и поселкового акиматов, полиции и других заинтересованных органов, проводятся рейды по соблюдению постановления главного санитарного врача области на озерах Бурабайского, Зерендинского и Ерейментауского районов и работа по привлечению к административной ответственности нарушителей. Порядка 500 штрафов было наложено за летний период.

К слову, на въездах в зоны отдыха будет установлено 10 блокпостов и ограничено движение автотранспорта.

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