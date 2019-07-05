В Мангистауской области в рамках Национального дня домбры мамам новорожденных дарят домбру прямо в роддоме

Актау. 4 июля. Kazakhstan Today - В рамках Национального дня домбры филиал Ассамблеи народа Казахстана в Мангистауской области проводит акцию "Улттын саз байрагы - Домбыра" ("Домбра - музыкальный флаг нации"), передает Kazakhstan Today.

В канун праздника во всех родильных домах и в "Центре матери и ребенка" организовывается акция "Дарим семь священных музыкальных инструментов от Ассамблеи народа Казахстана". В ходе акции новорожденному в торжественной обстановке вручается национальный инструмент - домбра. Мамам новорожденных рассказывают о ценностях и значимости священного инструмента, а также награждают их ценными подарками в номинациях "Мама, родившая самое большое количество детей", "Необычное имя", "Мама-домбристка", "Новорожденный ребенок, появившийся на свет первым в "Национальный день домбры".

Мама родившая тройню в "Центре матери и ребенка" Мангистауской области Гульдана Мусагалиева была награждена в номинации "Мама, родившая самое большое количество детей", ей в подарок была вручена домбра и ценный подарок.

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