В Мангистауской области в рамках Национального дня домбры мамам новорожденных дарят домбру прямо в роддоме

В канун праздника во всех родильных домах и в "Центре матери и ребенка" организовывается акция "Дарим семь священных музыкальных инструментов от Ассамблеи народа Казахстана". В ходе акции новорожденному в торжественной обстановке вручается национальный инструмент - домбра. Мамам новорожденных рассказывают о ценностях и значимости священного инструмента, а также награждают их ценными подарками в номинациях "Мама, родившая самое большое количество детей", "Необычное имя", "Мама-домбристка", "Новорожденный ребенок, появившийся на свет первым в "Национальный день домбры".
Мама родившая тройню в "Центре матери и ребенка" Мангистауской области Гульдана Мусагалиева была награждена в номинации "Мама, родившая самое большое количество детей", ей в подарок была вручена домбра и ценный подарок.
Праздник Национальный день домбры был утвержден указом №699 Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 12 июля 2018 года.
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